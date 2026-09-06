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El slogan marketinero de “vamos a estar mejor” o “Paraguay Gigante” solo se ve en la “campaña sucia” que crearon algunos personajetes ligados a este gobierno de “Horror Colorado”.

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“Pinocho” Peña le está enviando a “terapia intensiva” al país. “Despierta Paraguay” solo está en su imaginación.

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¿Por qué no dan la cara los que están detrás de la “campaña sucia”? Los escondidos son ellos y no los que están detrás de un micrófono de la “tinta” como declaró con rabia “Pinocho”.

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En J. Eulogio Estigarriba se evidenció una vez más su hilacha de dictadorzuelo. Le siguen molestando las críticas, solo le gustan los elogios de los alineados.

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A medida que habla “Pinocho” Peña le crece su nariz, especialmente cuando dice que está cumpliendo sus promesas.

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Los médicos de hospitales públicos están oficializando por escrito sus renuncias ante la cartera a cargo de la ministra “ambu’a”. Las cifras van subiendo y se acerca al número que se había anunciado.

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“Horror Colorado” les tiene ahora en la mira a tres ministros de la Corte que se resisten a besar el anillo del “Patrão”. Curiosamente son los mismos que no fueron a Mburuvicha Róga para la reunión secreta.

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Ya están felices los de “vamos a estar mejor” porque tomaron la Contraloría, manejan el Jurado, el Consejo, la Fiscalía, ambas cámaras del Congreso pero les faltan votos para impulsar “desalojos” en el Edificio de la Diosa Astrea.

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¿Qué será que están tramando?

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El “salvador de la patria” tiene bajo siete llaves el informe de 25 páginas del BCP, que es una verdadera “bomba”.

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Ojalá que pronto salga a la luz pública por el bien de la transparencia. Así como hay “sicarios digitales”, es posible ver también “sicarios de los billetes mojados”.