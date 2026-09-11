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Ya es tarde porque en la sesión extra del Senado del miércoles pasado se le cayeron las máscaras a varios.

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Esta no es una simple “pelea política” o “interna partidaria”. Aquí estamos hablando de millones de dólares de los trabajadores y jubilados del IPS que fueron a parar “a dedo” al banco amigo del poder.

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A algunos legisladores, incluidos de la oposición, parece que no les interesa esta parte de la historia. Están felices disfrutando de los “retornos” o “reintegros”, pero no ven más allá de sus narices.

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Pero no solo se flexibilizaron los reglamentos y artículos para beneficiar al “banco del poder”, sino que movió las teclas para aplastar a sus competidores.

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Veremos en 15 días qué respuestas ofrece el BCP, especialmente la pregunta 21. Por la salud financiera del país no se tiene que aducir secreto bancario.

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Hoy la ANR cumple 139 años. Seguramente para la foto habrá “abrazo republicano”.

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Pero fuera de los flashes a cara de perro porque no cayó nada bien en Mburu el pedido de informes de los tres senadores cartistas al BCP. Encima las 31 preguntas están muy bien elaboradas. Pero faltó una: ¿qué cálculo hacen para decir que la inflación es cero?

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Dos actos están previstos hoy y mañana por el cumpleaños del Partido Colorado. Una vez más veremos quienes son cartistas teeté y quienes son los “raquíticos peñistas” disfrazados de “Horror Colorado”.

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¿Será que el “Patrão” en su discurso le volverá a reiterar a “Pinocho” Peña que la salud pública es importante? Varias veces ya le “observó” en público, pero parece que no entiende el chico.

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Si por ahí el 4 de octubre Camilo se llega a “tropezar”, van a formar fila los cartistas para enviarle sin escala al quinto infierno a “Pinocho”.

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Los legisladores tuvieron que salir al auxilio de la ministra “ambu´a” porque se viene abajo la salud pública. Lograron que un sector no se acople a la huelga del 21 y 22 de setiembre, pero la medida de fuerza se mantiene hasta ahora.

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Ojo que la próxima semana los docentes harán un paro. ¡Linda primavera vamos a tener!