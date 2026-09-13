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La única verdad es la realidad, dice una conocida frase. Basta con leer las recomendaciones de la Contraloría para entender qué es lo que detectó en su examen.

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Al Mitic aparentemente se le traspapeló el pedido de informes que le hizo el Senado sobre las campañas publicitarias de este gobierno.

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¿O será que no quieren responder? Eso significaría que hay cosas que no pueden explicar.

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Qué curioso. Un Ministerio de Comunicación que se niega a comunicar lo que se le consulta.

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Mientras tanto, jueces de la nación dispusieron que se borren partes del archivo digital de un medio de comunicación.

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La Corte debería dar a conocer una sentencia ejemplificadora, especialmente dirigida a sus propios integrantes. A ver si a algunos magistrados no les da un poco de vergüenza atacar los derechos fundamentales de las personas.

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No todos los juristas fueron a la misma universidad del exsenador Rivas, pero unos cuantos exhiben la misma ignorancia.

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El caso del presunto título mau de este personaje nos está haciendo famosos a nivel internacional.

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“Senador con título falso que engañó a todo Paraguay”, dice el titular de un medio internacional que nos avergüenza como país.

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“La culpa no es del chancho sino del que le da de comer”. Cuando haya sentencia, todos esperamos que los parlamentarios que lo eligieron para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados nos cuenten cómo puede ser que no se hayan dado cuenta de esta vergonzosa situación.

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Continúan las turbulencias en Horror Colorado. Aunque nadie sale a contradecir públicamente al Patrao, parece que no todos están conformes con los candidatos “a dedo” para el 2028.

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Estamos en un momento en el que no se sabe quién está de qué lado en el oficialismo.

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Y habrá más turbulencia después de las elecciones municipales, según dicen.