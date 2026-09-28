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Luis Bello, Latorre-í y el candidato Camilo Pérez están fogoneando el finiquito de estos groseros privilegios porque lo único que les interesa es sumar votos, aunque la ciudad se hunda definitivamente.

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Veremos si el domingo 4 de octubre los ciudadanos hacen aterrizar su rabia e indignación a las máquinas de votación para enviarles a la llanura definitivamente a estos impresentables.

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Si no hay castigo, la situación en la Capital y otras ciudades seguirá empeorando en perjuicio de sus habitantes.

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En las carpas de Camilo están con los “dientes afilados” para seguir con el continuismo que se inició con “Nenecho” y prosiguió con Luis Bello.

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Los “amigos bank” también están pendientes de la victoria de Camilo porque tienen sus proyectos en carpeta. Ojo que se van a venir los desalojos a ocupantes de inmuebles municipales.

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Los jubilados de la Caja Municipal pueden certificar cómo les trata la administración cartista. Tiene un atraso de tres meses en el pago de los haberes. En Navidad y Año Nuevo ni para el pan dulce les dieron.

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Actualmente hay 850 funcionarios que no pueden jubilarse por el atraso del pago a la Caja Municipal... Criminal... le descuentan y no depositan... Si no cumplen con 850 empleados, ¿lo harán con 9.000 funcionarios?

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“Pinocho” Peña regresa esta semana al país luego de un paseo por Venezuela y New York. Seguro que vendrá furioso porque “violentaron” de vuelta su roperito.

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La falta de medicamentos en los hospitales públicos no le pone tan pirevai como “los benditos sobres” que florecen en su patio.

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“Pinocho” parece que está dando marcha atrás a su plan de crear su propio movimiento por falta de respaldo “popular”. A Alliana “le calentaron” la cabeza pero ya reflexionó y fue a abrazarse con su “Patrão”.

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Seguramente esta semana el movimiento “Horror Colorado” emitirá un comunicado de pedido de disculpas a la ciudadanía por respaldarle al “alumno fantasma” Hernán David Rivas.

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“Trato Apu’a” Ovelar tiene que ser uno de los primeros en salir a dar la cara junto al senador “cero voto” quienes se mostraron muy soberbios al lado de Rivas cuando hicieron aquella famosa conferencia de prensa, donde el “jurisconsulto” puso en duda la hombría de Beto.

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Los gobernadores y los senadores cartistas siguen “de amores” por el “programa estrella” de “Pinocho” Peña. Gracias a esta pelea se confirma que el objetivo no es darles buena comida a los niños sino “forrarse”.

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“Lacre” Núñez cantó las cuarenta a los jefes departamentales, que obviamente se enojaron. La discusión no es la doctrina.