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“Mandrake”, con ayuda de su “monge negro” y “Toro”, está moviendo todos los resortes que pueden para frenar la investigación contra los saqueadores del país y lograr salvar “la cabeza” del titular del Ministerio Público.

Por ABC Color
15 de noviembre de 2026 - 01:00
ÑEE/15/11/2026
ÑEE/15/11/2026Caló, ABC Color

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Desesperado anda “Mandrake”. Si su cuate “Pinocho” Peña ya está en prisión, cualquier cosa ya puede pasar en este país.

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Mientras tanto, desde Diputados están impulsando fuertemente el pedido de juicio político para Emiliano Rolón. Causales sobran.

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El sector colorado solo está esperando el mensaje del “Patrao” para impulsar la iniciativa y rajarlo a “Mandrake”.

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El bloque opositor en voz alta y los colorados, ñe’êmbeguépe, cuestionan que el “profesor doctor” Emiliano no movió un dedo cuando se denunció formalmente que se estaba levantando una “gigante” estafa contra el Paraguay.

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Si la Fiscalía actuaba a tiempo, millones de paraguayos no iban a pasar penurias, hambre y desesperación. Algunos ni siquiera tendrán un pandulce en su mesa por culpa de la angurria de estos “cuates bank”.

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¿Por qué no le imputan todavía a quien se cree emperador del Paraguay: Carlos Fernández Valdovinos y a su cuñado “Ilo” Moreno?

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Cuentan los que saben que a “Mandrake” le está dando mal de Parkinson.

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La Fiscalía tiene que avanzar con las investigaciones, y si hay que construir una nueva cárcel, pues adelante. Con la venta de tres Rolls Royce ya pueden hacer algo... Zeus lo va a permitir.

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Los de IPS también se están salvando. Los miembros de la cúpula del BCP están imputados y presos, pero los de la previsional siguen “limpios”.

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Más de US$ 500 millones se llevaron de los fondos de salud y de la jubilación. Con Jorge Brítez a la cabeza y los votos de los consejeros, IPS ajustó requisitos para Ueno Bank y comenzó la procesión de dinero sin parar.

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Y el caradura de “Pinocho” culpaba a otras entidades de perjudicar a los abuelitos y que Ueno ñandecó iba a darnos un mejor nivel de vida.

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Y aquí está el resultado. El Estado tiene que estar enfocado en recuperar más bienes de estos impresentables, venderlos y “sanar” al país y a los ahorristas.

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