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Algunos tienen casos judiciales pendientes, de ellos mismos o de familiares y amigos, que van a poder negociar más fácilmente si Mandrake se mantiene en el cargo.

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Otros tendrán otras ra$ones, pero nadie puede alegar que las causales son contundentes: Mandrake hizo todo lo posible por demorar la causa Ueno y cajoneó las denuncias contra Pinocho Peña de manera injustificable.

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Obispos de diferentes diócesis se refirieron en sus homilías a la evidente mala voluntad del fiscal general para hacer el trabajo que le corresponde.

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Toda la gente decente y atenta de este país sabe que Mandrake hizo “méritos” para irse. Aún suponiendo que solamente haya dejado de actuar por simple inutilidad, igual se trata de mal desempeño de su parte.

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La diputada Johanna Ortega advirtió claramente que si Mandrake continúa al frente de la investigación contra Pinocho, todo puede quedar en un tremendo oparei.

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Eso sería terrible. Después de todo lo ocurrido lo que más necesitamos los paraguayos es justicia y que no haya impunidad para nadie. Solo así, podremos volver a construir un futuro mejor para todos.

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Pensar que hasta hace unos pocos días, los parlamentarios se golpeaban el pecho y casi lagrimeaban hablando de traidores y presentándose como salvadores de la Nación.

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Cuando vuelven a estar en juego sus intereses personales y de grupo, se olvidan del patriotismo y de la primacía del interés general.

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Camilín Benítez se acuerda ahora desde la Contraloría, que la ley de conflicto de intereses es muy importante para evitar que haya personas con información privilegiada y la utilice para su beneficio personal.

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Mientras estuvo su cuate Pinocho en el cargo, no decía nada. Además no vio nada raro en la repentina opulencia del primer mandatario y familia.

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Es más, Camilín colaboró para que Pinocho quedara impune, pese a que era evidente que no podía justificar de ninguna manera la vida de lujos que llevaba siendo que antes de ser presidente dijo no tener un guaraní.

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Ahora, nadie se acuerda en la ANR de las elecciones del 2028 y las candidaturas. Ocurre que el oficialismo está “más golpeado que carne de milanesa”, como dijera no hace tanto un diputado peñista.

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Comentan que desde la disidencia no tienen la menor intención de negociar un candidato “de consenso”.

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Sería un suicidio político en este momento pegarse a los excarto-peñistas.