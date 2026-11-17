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Uno de ellos, del ámbito deportivo, hasta sonaba como gran candidato “sorpresa” del oficialismo y que resultó estar en una sociedad con el grupo que hace poco cayó escandalosamente.

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Esa candidatura “outsider” duró casi tan poco como el “peñismo” que ahora nadie menciona pero al que muchos habían adscripto con gran entusiasmo y fanfarria, antes de que el “líder” terminara en prisión.

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Hablando de Pinocho. Había sido que, aún preso, seguía haciendo gala de poder –vaya a saber con qué recur$os– y consiguió privilegios a los que ningún preso con acusaciones tan graves como las que él carga, podría acceder.

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Menos mal que Allianín tiene bien en cuenta que no puede dar la menor impresión ante la ciudadanía de flojera o permisividad y mucho menos de estar alentando la impunidad y la burla.

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Por esas cosas del destino, nos salvamos este mes del año de algún videíto edulcorado de familia perfecta festejando el cumpleaños del corazón de melón, gastando –obviamente– recursos públicos.

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Siguen apareciendo vehículos y otros bienes lujosos del negro Vázquez. Los fiscales dicen que hay más aún. Evidentemente, estaban despilfarrando dinero. Adivinen de dónde salía toda esa plata...

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Todos esperamos que haya justicia y condenas ejemplares. Y casi nadie confía en que con Mandrake Rolón eso se pueda lograr.

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Ocurre que van surgiendo cada vez más indicios de fatos y “favores” que Emily hizo a políticos de diversas carpas, nombrando nepobaby, por ejemplo.

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Por eso, de repente escuchamos declaraciones de algún legislador que pretenden justificar o minimizar todo lo que hizo Mandrake para evitar investigar a Pinocho, cajoneando denuncias o burlándose públicamente de los denunciantes.

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Para hoy anuncian la presentación del libelo contra Emily. Y en los próximos días, veremos realmente quiénes están a favor de la transparencia y de cuidar la institucionalidad que Pinocho y su círculo tiró a la basura.