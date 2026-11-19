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Lo peor es que se publicaba y se denunciaba a diario y es imposible que algunos actores políticos no estuvieran al tanto.

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La sospecha es que algunos se beneficiaban y por esa razón no solamente se desentendían, sino que defendían y elogiaban la “gran administración y lo bien que hacía el gobierno de Peña”.

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Ahora mismo, muchos oficialistas están intentando frenar el oleaje fiscal que está alcanzando a varios corruptos. No sea cosa que los salpique a ellos.

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El contralor, que se escuda en tecnicismos para evitar asumir su responsabilidad, es el mismo que se prestó a la maniobra por la cual el oficialismo mató dos pájaros de un tiro: sacó a Prieto del cargo y se deshizo del impresentable Nenecho.

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Es obvio que ahí hubo un arreglo político y seguramente con eso Camilín se aseguró la reelección.

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Con ese antecedente, es muy difícil creer en que ahora no hará lo que le ordenen sobre el caso Santi-Ueno Bank.

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Asumió la fiscalía Alba Cantero, con el apoyo del oficialismo, lo cual en las actuales circunstancias mueve a la desconfianza ciudadana.

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No obstante, uno tiende a creer que esta señora no puede más que tratar de hacer bien las cosas. La desconfianza hacía los órganos de control, como el Ministerio Público y la CGR son totales.

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Mucha gente piensa que dejarán correr el tiempo y que todo vaya hacia el tradicional oparei.

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Si tal cosa ocurre, la responsabilidad recaerá en el gobierno de Pedrín Alliana y del Partido Colorado.

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Está claro que Pinocho Peña no apareció en el escenario político por alguna suerte de fenómeno mágico.

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Quien hizo de todo para que este nefasto atracador llegue al poder fue el Patrão, quien apareció estos días queriendo emular a “don” Mario Abdo Benítez “el padre de la juventud universitaria estudiosa” durante la nefasta dictadura stronista.

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¿Será que entre los jóvenes de la “Academia Republicana” está buscando al próximo Pinocho para impulsarlo a la presidencia?

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Dios nos libre y guarde.