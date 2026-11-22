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Evidentemente, el plan era forrarse en estos cinco años todo lo que pudieran. Inclusive, con la experiencia adquirida podían seguir en el próximo periodo. Era cuestión de “negociar” con el sucesor de Pinocho.

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Se sigue discutiendo en el ámbito político-parlamentario-jurídico sobre la legalidad del juramento de Alba Cantero. Es evidente que una de las intenciones era arreglar pronto la cuestión para evitar más desgaste político al oficialismo.

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¿Será que Pinocho estará arrepentido de algo? ¿O seguirá con su soberbia? Lo seguro es que por un buen tiempo deberá ocuparse de varios casos judiciales en su contra. La impunidad de la que seguramente esperaba gozar siendo senador vitalicio se esfumó.

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En el oficialismo, se huele cierto aroma de angustia. Hablan de unidad como prioridad absoluta. Claro, qué otra les queda, si no tienen posibilidad de presentar ningún candidato.

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Se habla incluso de un candidato único de consenso, que sería algo inédito desde los tiempos del stronato y visto como una salida desesperada antes que de convicción republicana.

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Obviamente, les asusta la posible llanura por la posibilidad de que se revisen muchas de las cosas que hicieron, además de perder las tetas del Estado.

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Todavía hay mucho escepticismo sobre lo que harán la fiscalía y el Poder Judicial con las investigaciones sobre Pinocho y su grupo.

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Ocurre que por mucho tiempo se dejó arco libre para que hicieran lo que quisieran, además de impulsar campañas de persecución sin que las instituciones hicieran caso a las denuncias.

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Muchos creen que ahora nomás se hace mucho ruido pero que con el correr de las semanas empezarán las medidas dilatorias y todo apuntará al oparei.

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El problema es que la gente no es zonza y que esta vez todos fuimos perjudicados: tirios y troyanos, opositores, colorados y sin partido.

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Hay mucha gente con ganas de “botarles” ahora mismo y sacarse de encima a unas cuantas sanguijuelas que viven del dinero público.