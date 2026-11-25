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También le imputaron al hermano Francisco y a la esposa, Rocío Caballero.

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A la “familia real” se le está complicando la situación. Pero puede ser peor porque están en la mira Ña Sobre, el “exsuperministro” Fernández Valdovinos y otros.

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Será muy difícil de creer que el tercer hermano de “Pinocho” no esté salpicado también.

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Había sido que Fernández Valdovinos firmó un contrato con Ueno Bank siendo consejero de Itaipú. ¡Socorro! Por lo visto se creían intocables estos chicos.

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Hasta ahora, Carli para sus amigos, se está salvando... llamativamente.

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¿Será que un tal César, a quien le nombra Ña Sobre en un audio, sigue en el país? La Fiscalía le puede buscar de curiosidad nomás para preguntarle algunas cosas.

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Hay instituciones que están calladitas: La DNIT, Seprelad y otras. ¿Por qué será?

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Los pocos “SantiBankis” que todavía quedan en la cada vez más pequeña escena dicen que la Fiscalía hace “shows” con las imputaciones y detenciones.

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Seguro que tienen “sobrados” motivos para decir semejante disparate. En realidad, triste fue el show que hicieron al quedarse callados o calificar de “terrorismo financiero” a quienes valiente y patrióticamente denunciaban semejante fraude.

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Mientras tanto cerca de 3 millones de paraguayos estaban siendo estafados y con esquirlas en la economía nacional.

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Si se creen tan inteligentes, cuesta creer que no sabían lo que estaba pasando. Y si no vieron nada, deberían dedicarse a otra cosa.

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De paso no tienen que ser tan ingratos con su líder. Deberían ir a visitarle al “corazón de melón”. En las buenas y en las malas tiene que ser... “hasta las últimas consecuencias”.

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La ciudadanía, y en particular la Justicia, tiene que saber quienes fueron los privilegiados de este país que retiraron sus millones antes de que se vaya al tacho Ueno Bank.

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Se merecen la pena máxima con diez años de garantía por traición a la Patria.