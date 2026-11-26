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No se entiende cómo Alliana le sigue protegiendo. Hasta el hermano de Liliana ya fue rajado.

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Cada vez se suman más voces para que la titular de Seprelad deje el cargo cuanto antes. Son los ojos y los oídos del peñismo.

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Así como la DNIT: con toda la fuerza contra los que venden chucherías en las calles y ni le molesta al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

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Este personaje hasta utiliza la cuenta oficial de la Conmebol para atacar e intentar –sin éxito– defenderse de sus gravísimos problemas en Paraguay, ligado a Miguel Vázquez, quien está preso por el caso de Ueno Bank.

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Cuentan los que saben que está tratando de arreglar los números para evitar no “pegarse” tanto... pero no lo logrará.

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El dinero que realmente pertenece al fútbol está trancado en Ueno Bank. Estamos hablando de unos US$ 15 millones. ¿Qué explicación les habrá dado a sus colegas de las nueve federaciones restantes de Sudamérica?

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El exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se está salvando por ahora de las “garras” de la Fiscalía.

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El ñembo arquitecto de las finanzas tiene mucho humo a su alrededor. “Pinocho” Peña elevó el Ministerio de Hacienda a Economía para que Carli se luzca. Fracasó. No hubo ni economía de guerra ni el Paraguay fue gigante.

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Luego el Grupo Vázquez le contrató como “consultor” y así le fue. La mayoría de sus directivos presos y el banco liquidado.

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Es como un DT de fútbol que les hace descender a todos sus equipos.

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La Fiscalía tiene que incorporar más agentes valientes como los que están ahora llevando los casos. Cada vez más se multiplican los casos.

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A los únicos que no les gusta el trabajo del Ministerio Público es a los pocos “SantiBankis” y perifoneros desubicados que aún quedan en pie.

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La narrativa que usan es que se trata de un show ñandecó. Show de mal gusto hacían “Pinocho” Peña y su grupete con el dinero público, la “campaña sucia” y el “Paraguay Gigante” gua’u.