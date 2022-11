¡Cháke censo!

De los creadores de la “ideología de género”, “nos van a sacar la patria potestad” y van a “convertir a nuestros hijos en gays”, ahora llega: “no recibas a los censistas en tu casa” y “nos quieren convertir en homosexuales y lesbianas”. Antes de comenzar el censo 2022, ya tenemos un dato confirmado: urge mejorar la educación.

“No firmes nada”, “van a fotografiar toda tu casa”, “te van a hacer firmar a favor de la transformación educativa”, “el censo no es para bien”, “el Gobierno recibió 86 millones de euros para homosexualizar a nuestros hijos”, son algunos de los falaces argumentos que están haciendo circular contra el Censo Nacional 2022, que es demasiado necesario en nuestro país.

A estas alturas se puede afirmar que lejos de ser peligrosos el censo, el plan nacional de transformación educativa y los objetivos de desarrollo sostenible, el verdadero peligro para la democracia y para el crecimiento del país es el fundamentalismo religioso, que difunde mentiras y se sostiene en el miedo de sus seguidores, genera xenofobia, homofobia, violencia y de verdad fomenta la división de las familias paraguayas.

Para poder implementar políticas públicas, como la salud, el desarrollo económico de familias y comunidades, el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, entre otros, es necesaria la ejecución del censo que se realizará este miércoles 9 de noviembre.

El censo está a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en su página web tiene la respuesta a todas las preguntas que uno se hace a cómo será la encuesta. Tiene que ver con nuestra identidad y con nuestras condiciones de vida. Los datos son 100% confidenciales.

Quienes se oponen al censo utilizan argumentos tan ridículos, que exteriorizan el resultado de una educación que creó decenas de analfabetos funcionales, personas que pasaron por la escuela, el colegio y la universidad (en algunos casos) pero no pueden hacer análisis racionales, diferenciar la verdad de la mentira, interpretar los textos que leen. Y son el principal blanco de quienes propugnan conceptos ideológico-políticos fundamentalistas, disfrazados de religión o de movimientos políticos. Fomentan el miedo y crean ejércitos que han de investir de poder a sus líderes. En épocas de Alfredo Stroessner, el enemigo eran los comunistas. Ahora el enemigo son quienes pidan inclusión, interculturalidad, enfoque de derechos y el respeto a la libertad de expresión.

Al miedo y al oscurantismo debe responderse con conocimiento, que como la antorcha va espantando cucarachas, ratas y otras alimañas. La información es la clave. Y para eso también es importante el censo.

No, señor; no, señora, no le van a introducir un chip, ni a sacar la patria potestad y no tiene que ver con la Transformación Educativa. El censista, debidamente identificado, le hará preguntas que completará con usted, en un formulario que ya puede encontrar en línea. Todos esos datos echarán luz sobre quiénes somos y cómo vivimos en Paraguay. La pregunta a “qué queremos”, en parte se responderá después, entre diciembre y abril, cuando elijamos a los próximos integrantes del gobierno nacional.

mariana.ladaga@abc.com.py