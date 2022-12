Después de las internas

Los colorados, en mayoría, dieron un poder desmedido a Horacio Cartes. Si los hechos se mantuviesen como hoy, el año que viene tendremos a Cartes al frente del más poderoso partido político y también del Poder Ejecutivo a través de Santiago Peña.

No es bueno para la República la concentración del poder en una sola mano, además con Cartes el país tiene la dolorosa experiencia de su intento trágico de asaltar la Constitución Nacional en procura de extender su mandato. Este intento, movilizó a muchos ciudadanos en actos de justa protesta. Por desgracia, se saldó con el asesinato de un joven liberal.

Santiago Peña debe prometer que no incurrirá –de salir electo- en el mismo desvarío criminal de su jefe; y que cumplirá el mandato de la Constitución de cinco años que en ningún caso es prorrogable. Cartes también lo había prometido, pero pudo más la ambición, el canto de sirena del poder, ese canto que extravía a quien lo escucha.

Estar al frente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado da mucha potestad cuando al frente del Ejecutivo está otro correligionario. En los tiempos de la dictadura y en democracia, el presidente de la República hace avalar sus actos por el Partido. De repetirse la historia, al menos esta vez ya no se incluirán a las Fuerzas Armadas.

El otro caso que nos dejaron los comicios del domingo está referido a la tradición muy paraguaya del atractivo que ejercen los corruptos sobre los electores. Si repasamos la lista de “vencedores” veremos –con muy poca excepción- que conocidos personajes con frondosos antecedentes delictivos están a la puerta de volver al Parlamento; y otros, sin tales antecedentes, pero muy conocidos por su capacidad para situarse por encima de la ética.

La fascinación que ejercen los corruptos no es nueva; no es nuevo el hundimiento de los honestos para hacer flotar a los malhechores. Estos casos encontramos en los escritos de José de la Cruz Ayala, Alón (1863 – 1892); Blas Garay (1873 – 1899); Rafael Barrett (1876 – 1910); Teodosio González (1871 – 1932); Eligio Ayala (1879 – 1930) y tantos otros destacados autores que, en su momento, denunciaron la anormalidad de la supremacía de los honestos sobre los deshonestos; no en cantidad, sino en los cargos públicos que les tocó –y les toca- desenvolverse.

Si ahora leyésemos a los señalados autores –de hace un siglo y más- nos asombrará encontrar que se refieren a los mismos acontecimientos que vivimos hoy. Entre ellos, el tema de siempre: los partidos políticos que se fraccionan y llegan debilitados para la toma de decisiones importantes. Este mal nunca perdió actualidad y hoy la idea de bajar al Partido Colorado del poder es posible que se quede nuevamente en intenciones como otras veces.

La Concertación se organiza para enfrentar al coloradismo en abril próximo con posibilidades de éxito, con las mismas posibilidades está Euclides Acevedo que recibió el apoyo de la mitad de Frente Guasu; la otra mitad está con la Concertación. O sea que en el interior mismo de Frente Guasu hay divisiones. ¿Esta es la estrategia para vencer al coloradismo? Los opositores cuentan, candorosos, con votos colorados ¿colorados votando contra su Partido, por más peleados que estuviesen y el candidato fuese un liberal?

Ojalá que en abril no escuchemos que la Concertación le restó votos a Euclides y Euclides a la cocertación y que por eso nomás gana Peña, o sea, Horacio Cartes.

alcibiades@abc.com.py