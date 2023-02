Los defensores de Cartes

1) Que el gobierno de Biden tiene que pedir disculpas y retirar los cargos. Se olvidan de que los Estados Unidos desde hace 20 años venían investigando a Cartes encontrándolo responsable de hechos aberrantes que han puesto y ponen en peligro la democracia. Tales hechos se han extendido de tal forma que hoy alcanzan a todas las instituciones del Estado. Si nuestra justicia, siempre sometida a los poderes políticos y económicos, hubiera investigado las muchas denuncias realizadas en nuestro país, hoy no lamentaríamos la intervención de un gobierno extranjero que, en uso de su soberanía, toma las medidas que le son necesarias.

2) Que el gobierno de Biden quiere acabar con el Partido Colorado. Este Partido, en el poder desde hace 70 años, ha mantenido siempre con los Estados Unidos las más cordiales relaciones. A través del coloradismo, Estados Unidos se ha hecho fuerte en nuestro país, tal vez como en ningún otro del continente. ¿Por qué, entonces, querría destruir un Partido que siempre le ha sido funcional? Estados Unidos le ha castigado a Horacio Cartes, no al Partido. No cabe confundir a la persona con la institución, uno de nuestros antiguos males. Pese a sus dirigentes, el Partido Colorado tiene para rato. A lo largo de su historia ha pasado por momentos muy difíciles, no tanto como los actuales, pero ya volverá a su antigua senda de contribuir con la democracia. A fin de cuentas, la sanción cae sobre las espaldas de algunos dirigentes.

El coloradismo tiene millones de afiliados honestos, son estos los que pronto lavarán la cara del Partido frente a los pocos que se prestan, en nombre del coloradismo, a defender la más desquiciada corrupción que incluye pago a legisladores por su lealtad, incluso acercamiento a organizaciones terroristas. Por otro lado, son los mismos dirigentes colorados los que despedazan al Partido en momentos en que se unen para defender la más espantosa inmoralidad. O sea, la inmoralidad personal de cada uno de ellos la trasladan al Partido.

3) Piden la cabeza del embajador Marc Ostfield como responsable de las acusaciones contra Cartes y Velázquez. Tremendo error. Esta vez el castigo viene del Departamento del Tesoro que señala a Cartes como responsable de corrupción, incluso desde antes de ser presidente de la República. Pedir que se castigue al embajador y a su gobierno es como la actitud del emperador de Persia, Jerjes (siglo V A. C.) cuando las olas impidieron que sus barcos avancen para conquistar Atenas. Indignado, el emperador ordenó a sus soldados que azoten el mar. Hoy algunos colorados piden que se azote al océano.

4) Dicen que el gobierno de los Estados Unidos debe respetar el derecho a la defensa que tiene Cartes. Sí, lo tiene. Seguramente este mismo año lo va a ejercer con todas las garantías procesales. Podrá elegir a los mejores abogados norteamericanos que intentarán demostrar que su cliente es inocente de los delitos que le atribuyen. Ahora mismo, un exfuncionario de la secretaría mejicana que combate el narcotráfico, está siendo juzgado en los Estados Unidos por haber sido el jefe de los narcos. El juicio se lleva a cabo con el debido respeto a los derechos del reo. Este mismo respeto es el que recibirá Cartes.

Por último, los tránsfugas que se pasaron al cartismo –en busca de nuevos acomodos- perdieron la ocasión de limpiar al Partido Colorado. Claro, no se lo puede moralizar desde la inmoralidad.

alcibiades@abc.com.py