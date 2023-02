¿Ya no hay colorados?

En muchos países la Corte Suprema de Justicia tiene ministros conservadores y progresistas. Nosotros somos más prácticos en el sentido de evitar los enredos ideológicos. Tenemos ministros decentes y de los otros. Los otros eligieron a Diesel presidente y a la señora Llanes, vicepresidenta. Estos nombres sencillamente asustan.

Pero aquí no acaba la cuestión. Se quiso imponer como vicepresidente segundo a un ministro que, ya antes de la votación, había declinado el cargo. Aquí no termina el esperpento: se le pidió que renuncie a la función que rechazó; que no había ocupado ni quería ocuparla.

La intención de enmarañar la extradición de Cartes no tendrá el efecto esperado una vez que la justicia norteamericana decidiera llevarlo. El Ministerio Público, los ministros que votaron por Diesel, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ni el Consejo de la Magistratura podrán atajar lo que se viene. Tal vez arrastren el plazo con chicanas, pero igual para nada servirá. Recordemos el caso de Joseph Auguste Ricord.

En 1970 del siglo pasado, vino la orden de extradición de Ricord, un francés conocido internacionalmente por ser el jefe de una gavilla que se dedicaba a introducir cocaína en los Estados Unidos. Tenía, como todos los delincuentes, un negocio para disimular su riqueza. Era el “Paris-Niza”, un lujoso restaurante muy concurrido, camino a Itá Enramada.

Conocedor del alma de la raza, Ricord tenía comprados a policías, fiscales, jueces, parlamentarios, funcionarios del Poder Ejecutivo, autoridades partidarias, en fin, lo de siempre. Cuando llegó a Asunción la orden de extradición, Ricord puso en movimiento su maquinaria de protección la que le funcionó admirablemente.

Pero hubo un problema: el gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar burlas, expresadas en meros pretextos: que al pedido la faltaba una estampilla, que le sobraba un sello, que el expediente se extravió, total, que el gobierno de Nixon se impacientó y le hizo decir a Stroessner que en una determinada fecha vendría un avión para llevarle a Ricord.

Y se acabaron las chicanas. Nixon recibió la seguridad de que el delincuente francés sería entregado a quienes viniesen a buscarlo. Y así fue. Un periodista del diario ABC Color, Roberto Thompson Molinas, consiguió el permiso para entrevistar a Ricord, camino al aeropuerto. El narcotraficante negó todas las acusaciones, culpó a sus enemigos de la situación que vivía, que era inocente, en fin, lo muy sabido.

Fue condenado a 20 años de cárcel pero los cumplió solo 10 por razones de salud y haber colaborado con la fiscalía. O sea, dio nombres de otros delincuentes. Regresó volando a Asunción en marzo de 1983. Su antiguo poder económico se derrumbó. La catástrofe económica significa también quedarse sin amigos, sin aquellos que por dinero le cantaban loas y le protegían. Es siempre el final de las amistades compradas o alquiladas.

Como efecto de la medida que vino en su contra de los Estados Unidos, Cartes anunció que se desliga de sus 70 empresas para salvar la fuente de trabajo de sus empleados. Nadie cree que ese fuera el motivo. De todos modos, ahora le falta renunciar a su empresa más productiva y con varios miles de empleados: La Junta de Gobierno de la ANR a la que también debería de salvar quedándose en casa.

¿Ya no hay colorados dispuestos a pelear por la dignidad de su Partido?

alcibiades@abc.com.py