Política y manifestaciones

Según la Constitución Nacional, todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos por alguna causa que creemos justa. Esto no lo discute nadie. Lo que no se admiten son la violencia y los actos vandálicos que perjudican a terceros. Detener ambulancias cuando transportan enfermos tampoco es aceptable pues a todas luces es una crueldad muy grande. Portar armas o consumir alcohol está mal así como destruir negocios o asaltar a transeúntes. En estas circunstancias es difícil pedir serenidad y calma a la turba pero tampoco estamos de acuerdo con el accionar de la Policía que responde con fuerza y violencia. Entonces la violencia genera más violencia. Solo los partidos perdedores aparecen en esos sitios para ver qué ocurre y escuchar a los manifestantes. Pensamos que es el gobierno quien debe formar un equipo de mediadores para hallar una respuesta a este conflicto que no lleva a buen puerto a nadie. Crea una zozobra a todos.

Sobre todo los trabajadores que sí o sí deben llevar el pan a sus hogares. Los reclamos, generalmente son resultados de un descontento social o colectivo. En esta oportunidad, los seguidores de Cubas cerraron rutas en distintos puntos del país y llegaron hasta la capital desconfiando de la transparencia de los resultados. No aceptaban haber obtenido solo setecientos mil votos en las urnas. Afirmaban que le robaron más de un millón. Realmente, los días siguientes de las elecciones, los rostros en calles, mercados y colectivos estaban muy tristes.

Eran personas que soñaban con un cambio y vieron frustradas sus ilusiones. Obviamente, quienes apostaron por el continuismo o lista 1 estaban felices.

En agosto, cuando asuma Santiago Peña, tendremos nuevos ministros. Tomarán posesión de sus cargos gobernadores y concejales departamentales ganadores en estos comicios. Los diputados y senadores electos asumirán el 1 de julio próximo. En los siguientes meses se producirán otras designaciones importantes que esperamos no sean todos colorados, sino incluyan también a profesionales capaces y honestos de otros partidos. El hecho de que ganó lista 1 no significa que todo el país tenga que teñirse de rojo.

Sin dudas, las manifestaciones continuarán porque hay muchos problemas que resolver en distintos campos. Los maestros exigirán mejores salarios así como los médicos. Los campesinos harán lo mismo, solicitando mejores condiciones al igual que camioneros, hermanos nativos y otras organizaciones que siempre salen a las calles. Se tienen que agotar los diálogos y acuerdos civilizados y permitir movilizaciones pacíficas que son señales de democracia. Después de todo, las autoridades y los políticos están como representantes y nexos entre pueblo y los poderes de las altas esferas.

No hay que desestimar los setecientos mil votos que representan el descontento de los compatriotas y de muchos paraguayos que se encuentran en el extranjero. Ellos no creen en el bipartidismo. No creen en liberal o colorado. Piensan que se debe dar oportunidad a gente nueva que no esté contaminada con viejas prácticas como la corrupción que tanto ha dañado al país.

