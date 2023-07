Política y parlamento

Las funciones de los Diputados son: Legislar, que quiere decir, presentar proyectos que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y vigilar por los recursos públicos de las dependencias de los tres poderes. Deben crear nuevas leyes de interés nacional, reformar las ya existentes y eliminar las que no sirven.

Por su parte, la Cámara de Senadores actúa como revisora de los proyectos de Ley presentados por los Diputados y por el Poder Ejecutivo. Su papel es también hacer juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados.

El Congreso Nacional es un super poder ya que por allí pasan todas las ternas para importantes autoridades de los demás poderes, por eso no debe tener en cuenta las banderías políticas sino solamente la preparación académica y el mérito de los candidatos a distintos cargos. Como las bancas están ocupadas por mayoría colorada, generalmente se asignan a los correligionarios o cercanos como familiares, amigos o conocidos. Esta mala práctica se ha perpetuado a través de los tiempos y así el nepotismo y el amiguismo son los que deciden quienes van a ocupar los lugares.

En ambas cámaras igualmente se hacen grandes cocinadas sobre licitaciones y concursos para realizar obras que favorecen a parentelas y amigos. Los grandes proveedores se hacen ricos a través del Estado, aunque los trabajos realizados sean de pésima calidad, como el metrobus, un verdadero mamotreto. Y cuantas rutas o puentes construidos por los amigos de los políticos, se llevan las lluvias y los raudales y son perjuicios económicos muy grandes que al final el pueblo paga con sus impuestos. Ahora mismo, sale la información que se adjudicó el tema de basuras patológicas del IPS al hermano de Santi Peña. Todavía no asumen el poder y ya comienzan a hacer vito del dinero de los asegurados, que no tienen medicamentos.

El Parlamento es para parlar. Es para debatir. Es para tratar asuntos importantes sobre la salud, la educación, la seguridad y el trabajo. Es para que todos los habitantes consigan una mejor calidad de vida, no es para enriquecer a los allegados o correligionarios. El Parlamento tiene que ser ocupado por personas brillantes, honestas y patriotas, que estén allí para servir a la nación y no para llevarse los bolsillos. Por eso se aferran al poder y no quieren abandonar la carrera. Tienen muchos privilegios y gozan de inmunidad. Y por lo tanto de impunidad.

Es lamentable que muchas de estas figuras posean tan poca preparación académica y más indignación causa cuando se los ve tan inoperantes y además se envuelven en asuntos de corrupción. Si bien se observan algunas figuras nuevas, hay parlamentarios que ya llevan varios periodos en los cargos, sin ofrecer trabajos interesantes. Por eso, a partir de ahora, los ciudadanos se deben informar y reclamar sobre las promesas que hicieron en las campañas proselitistas. Todos tenemos que estar atentos y seguir las sesiones como un partido de futbol de Paraguay en el mundial, aplaudiendo lo que está bien y reprobando lo que nos perjudica. Tenemos voz y voto para actuar como contralores de las autoridades. En una democracia ese es nuestro papel. No lo olvidemos.

