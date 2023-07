Epidemia cartista en el Congreso

Después de toda la campaña que hiceron en contra de Rafael “Mbururu” Esquivel, y todavía no sabemos si es culpable o no de los cargos que lo acusan. Lograron sumar a más cartistas al Congreso, como si no fuera poco la epidemia cartisma en todas partes del Estado. Y conste que todavía Santi Peña no asumió el cargo oficialmente. Cinco años duros nos espera. El Partido Colorado y no solamente el cartismo, ya que una de las grandes voceras en contra de Mbururu fue también la senadora colorada Lilian Samaniego, suman más poder a Honor Colorado.