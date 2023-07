Cómo revelar el fracaso de tu propio partido

“…y no me cansaré ni ante las críticas más duras, porque la educación que recibí ya no quiero que otro reciba en mi país”. Esto manifestó la diputada colorada Virina Villanueva en su descargo tras exhibir su incapacidad lectora en una sesión parlamentaria. Le faltó decir que esa educación que ya no quiere que “otro reciba” es la que por décadas ofreció su propio partido en el gobierno.