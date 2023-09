Política y Derechos Humanos

Según registran las cámaras de circuito cerrado de la emisora, el ladrón ingresó dentro de la radio apenas quince minutos antes de finalizar el espacio. Empujó la puerta y tomó la mochila que contenía objetos personales y raudamente huyó del lugar. Llamamos a la policía y pasamos por la Comisaría Cuarta para realizar la denuncia formal. A cada rato ocurren estos hechos delictivos en las cercanías y el cuida coches del lugar, es el principal sospechoso, según consta en los videos, donde se ve claramente que habla el delincuente con alguien antes de entrar a sustraer las cosas del doctor Martínez. El cuidador de coches estaba a escasos metros actuando posiblemente de campana.

Seguimos todos los pasos que hay que realizar en estos casos porque el doctor desea recuperar sus pertenencias que son de gran valor para él. Contenía celulares, medicamentos que toma, medidor de glucosa, su sello personal de médico cirujano, championes, zapatillas, toalla, media, libro de música de Rudi Heyn, calzador de zapatos y otros objetos. Incluso ofrece recompensa a la persona que pueda devolver puesto que algunos artículos no les van a servir a nadie. Pueden llamar al 0982 84 94 13 o entregar a la radio ubicada en Independencia Nacional y Gaspar Rodríguez de Francia.

Pasamos mucho estrés y malos ratos por lo sucedido ya que el doctor Martínez, con toda la amabilidad del mundo, accedió a dar una charla sobre diabetes y sus métodos exclusivos para tratar la enfermedad. Es un tema que interesa mucho a los oyentes y el facultativo hizo tremendo esfuerzo para llegar a la emisora ya que vive lejos, en san Lorenzo. Es un doctor ya jubilado que desea ayudar al prójimo, sin cobrar un céntimo. Dedica todo su tiempo a la investigación científica y quiere mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Sabemos que a cada minuto se producen robos y asaltos en las calles y adentro de casas y oficinas. Tiendas, farmacias, supermercados, peluquerías, zapaterías, pagos express, colectivos, escuelas, estaciones de servicio, patios de comidas, transeúntes y cualquier compatriota es víctima de esos malvivientes que abundan en todas partes. La inseguridad es terrible y estamos desprotegidos en todo sitio. Vivimos con el Jesús en la boca y cuando salimos de las casas, no sabemos si vamos a regresar.

El nuevo gobierno tiene que ya tomar medidas urgentes para atajar esta ola de violencia. Las penas tienen que ser más duras. Se debe llevar a los delincuentes al Chaco para que hagan sus huertas y gallineros. Y que aprendan a sustentarse con medios propios. Los adictos deben desintoxicarse para ser útiles a si mismos y a la sociedad.

Se les debe sacar todos los venenos que les liquida la salud y el cerebro. Hay que salvar a la juventud y no dejarles que se pierdan de esta forma. Los linces deben salir a resguardar a la ciudadanía como prometió Santi Peña durante las campañas de proselitismo. Que la policía sea más rápida para agarrar a los ladrones y la Fiscalía haga su trabajo como corresponde.

Si tenemos que modificar las leyes, los legisladores deben acelerar el tema ahora mismo. La situación es desesperante y ya no podemos esperar más. No puede ser que existan derechos humanos para los malandros y nosotros, la gente de bien, carecemos de derechos y no tenemos protección sobre la vida y las pertenencias. Necesitamos que venga Bukele pata arreglar este desastre.