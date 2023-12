Javier Milei

Va a necesitar mucha habilidad política porque los enemigos de sus ideas son muchos y muy poderosos. Y no estoy hablando del aparato del Movimiento Nacional Justicialista (peronismo) que, sin duda ninguna, será instrumentado por dichos enemigos para deslegitimar a Milei y evitar sus ideas desde hoy mismo. Quiero hablar de ellos.

En realidad ya empezaron la deslegitimación mucho antes. Empezaron cuando Milei empezó a ganar notoriedad, aunque ahora tienen más urgencia.

Estoy hablando, obviamente y como siempre, del Foro Económico Mundial (FEM) y su red de empresas/sucursales autodenominadas “organizaciones no gubernamentales” (ONG), para los que las ideas de Juan Bautista Alberdi, que Milei reivindica y plantea, son anatema, maldición, herejía.

Alberdi, amigo entrañable y valeroso de nuestro país, fue el fundador de la República en Argentina, a todos los efectos prácticos. Para los argentinos es lo que Thomas Jefferson para los norteamericanos. Un campeón del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con funcionarios bajo permanente control popular.

El Foro está imponiendo las ideas contrarias, el gobierno global corporativo modelado en las ideas mussolinianas del nostálgico alemán Klaus Schwab, valiéndose del enorme poder financiero de Black Rock Inc., Vanguard Group, Quantum Group of Funds, entre otros, para forzar el ingreso de sus ONG a los sistemas de gobernanza nacionales sin legitimidad democrática alguna y para destruir la democracia.

No me crean a mí, por favor. Lean “This is what a new model of governance could look like”, documento esclarecedor que el Foro tuvo la decencia de actualizar el 17 de enero de 2022.

Y después de leer ese documento revelador, lean por favor “La Doctrina del Fascismo” publicado por Benito Mussolini en 1932. Son idénticos en su propuesta orgánica. Incluso son demasiado parecidos en sus considerandos históricos.

No sé si Milei podrá prevalecer ante tan poderoso enemigo. Necesita el dinero que ese enemigo controla (a través de sus ONG infiltradas en la gobernanza del sistema multilateral de créditos) y está claro que se lo van a condicionar con el fin de hacerlo fracasar.

Milei deberá demostrar el carácter de Margaret Thatcher, la resolución de Ronald Reagan, la fortaleza de Donald Trump y bastante más para prevalecer y espero que lo logre, pero es una esperanza, no una certeza.

La campaña de demolición de Milei está en curso hace tiempo. Hasta Kattya González repitió, semanas atrás, la narrativa del Foro sobre Milei. Y todas las empresas/sucursales del Foro en nuestro país (ONG) la replican sin pausa, sin tregua.

Por eso mismo, hoy más que nunca, al gran pueblo argentino, salud!

