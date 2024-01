Política y problemática juvenil

Excelente idea de la Cartera del Estado que debe ser apoyada por toda la sociedad. Especialmente por padres de familia, comunidad educativa, medios de comunicación y empresas nacionales con responsabilidad social que puedan colaborar con este proyecto. Se trata sobre todo de evitar que menores caigan en esta problemática social que con frecuencia lleva a la delincuencia juvenil.

Sabemos que la tarea no es fácil, pero es mejor comenzar cuanto antes. Ya otros entes seguirán con el trabajo, como Ministerio de Salud, de la Niñez y Adolescencia, de la Juventud, Gobernaciones y Municipios. Juntos para salvar a los hijos de ese flagelo que constituye la drogadicción.

Según el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, existen como 150.000 adictos en el país. No pueden trabajar ni estudiar y la mayoría se dedica a delinquir para comprar sus drogas. Con el fín de recuperar a estas personas, el Estado debe invertir mucha plata, pues hay que internarles para su rehabilitación en clínicas especializadas. Lo ideal es no llegar a situación muy complicada. Por lo cual es preferible frenar a tiempo y llevar a chicos por caminos más saludables. Para esto, siempre decimos que la educación es determinante. La formación en arte, deportes, bailes, pinturas, teatros y otros entretenimientos, son muy recomendables pues así se inclinarán en actividades más sanas.

Los psicólogos tendrán mucho trabajo con este novedoso plan. Habrá charlas con médicos y nutricionistas interactuando con familias enteras. No se trata solamente de hablar, sino el secreto es involucrarnos todos en poner un grano de arena. Decimos nutrición porque es la base para la salud integral. Si queremos adolescentes fuertes y sanos hay que enseñar la importancia de la correcta alimentación basada en proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas y aminoácidos. Si ellos no comen todo lo que necesitan es muy difícil que den un excelente rendimiento en sus estudios y deportes. Por eso no nos cansamos de repetir el consumo de frutas, verduras, legumbres, semillas, pescados y aves. Este tema siempre tiene que estar en primer lugar en salud y educación de niñez y adolescencia. Es prácticamente, la base de todo.

Un nuevo enfoque es lo que necesitamos. Una educación en la salud mental de las futuras generaciones que nos van a seguir. Es muy bonita la idea de gestar una estrategia para desviarles de las drogas, el embarazo juvenil y las enfermedades transmisibles sexualmente. Solo es posible con las enseñanzas en la recuperación de los valores de amor, familia, trabajo, respeto y compromiso. Si algo logramos en este sentido, será una gran conquista. Nadie quiere ver a la juventud destruida y es la educación la única ruta. Ojalá todos pongamos con alegría y esperanzas nuestro aporte moral o material. Como padres, tíos o abuelos, nos interesa el porvenir de niños y jóvenes de la patria. Todo nuestro amor e interés los debemos volcar en este programa. Así sea.