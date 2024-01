Politicocracia

En la democracia de hoy, la historia se repite a través de una clase política que no logra despegarse de ese pensamiento que mira por encima de sus hombros a aquellos quienes hoy dicen representar.

Viven convencidos de que tienen derecho de ocupar espacios en el Estado y hacerse con el dinero público por el solo hecho de formar parte de la clase política privilegiada de turno, generalmente, después de ganar unas elecciones.

En los casos denunciados recientemente, la responsabilidad es compartida. Los padres hicieron los contactos y sus hijos, sin pestañear, ocupan cargos o logran aumentos considerables sin concurso alguno.

Los jóvenes hijos que ya forman parte de esta aristocracia política, siguiendo el fiel estilo de sus padres, consideran como una cuestión natural ocupar cargos públicos por tener “ventajas” sobre las demás personas de su edad que buscan desesperadamente un empleo en Paraguay.

La perversa práctica no es nueva. Este grave problema no logra erradicarse y, peor aún, crece cada vez más. Ahora incluso con la denominación moderna del nepotismo, jocosa, pero vergonzosa, según la categoría en la que se insertan, como los nepobabies, el nepoloro, el nepoyerno, etc, etc, etc.

A esta ya grave situación debemos sumar otra cuestión que debe preocupar. El presidente de la República, Santiago Peña, dijo que espera que esto se “corrija” con la ley que reforma el servicio civil, una propuesta que fue presentada en la administración anterior y que sigue sin ser tratada en el Congreso.

Es decir, el Poder Legislativo es el que debe estudiar la propuesta de ley, pero, irónicamente es ahí donde se ve cómo son los mismos parlamentarios, los que colocan a sus hijos en privilegiados puestos.

En varias de las entrevistas que fueron realizadas a los llamados nepobabies, y al ser consultados sobre sus roles, qué funciones cumplían, no sabían explicarlo. Pareciera que nada hacen en realidad, excepto conseguir un soquete, un dinero que perciben a fin de mes.

Más de uno dijo en estos días que lo más indignante, por ejemplo, es que ni la hija del vicepresidente Alliana, ni el hijo de Beto Ovelar, necesitan dinero, por pertenecer a unas familias adineradas, pero igual mantienen esa práctica de vivir de la cosa pública como si fuera patrimonio privado.

Probablemente lo utilizan para sus gastos menores, para pagar el combustible de alguna fiesta del fin de semana, mientras jóvenes paraguayos se encuentran desesperados en búsqueda de un empleo porque se les va la vida en ello, porque no tienen para cubrir gastos básicos.

Esta práctica se ha convertido en una característica de la clase política en general y del Partido Colorado en particular. Ya nos iluminaba el mismo Santiago Peña cuando era candidato. Recordemos que nos decía que no nos hagamos los churritos, que los títulos no son suficientes, porque para lograr un puesto solo era necesario afiliarse al Partido Colorado. Finalmente, dijo una verdad: en el fondo, esta es la esencia de la forma de hacer política en Paraguay.

Ellos ya están mejor, arrastrando a sus hijos y a sus familias a esa claque privilegiada de estos tiempos llamados “modernos”, cuando en realidad la vieja práctica se mantiene y se convierte en una politicocracia más que en democracia.

En medio de sus pomposas fiestas, de presumir de sus estudios en sus colegios “top”, de buscar justificar lo injustificable, la claque instalada en una politicocracia con fuerte olor a aristocracia, no está sintiendo el hervidero de rabia de un pueblo que va acumulando malestar, un enojo que va creciendo poco a poco y que puede explotar en cualquier momento.

