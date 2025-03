Cada día un retroceso

El diputado cartista, Yamil Esgaib, salió a decir: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Fue cuando se trataba la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo. Con la frase bíblica, Esgaib le dijo a sus colegas cartistas y satélites que no estaban moralmente calificados para condenar a nadie. Es cierto, pero con la idea de que los parlamentarios no están libres de pecado, y por ello no pueden actuar, la corrupción ahogaría totalmente al país.