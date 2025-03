Se refería a la posible candidatura de Rodrigo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para llenar la vacante dejada por Orlando Arévalos.

Billy se ratificó en todos sus términos: Rodrigo no es suficientemente puro para merecer apoyo de los puros (Kattya González, Mauricio Espínola, Esperanza Martínez, Celeste Amarilla, Yolanda Paredes, Cecilia Pérez, Johanna Ortega y, perdón si me olvido de alguien, aunque no son muchos más, incluyendo los onegeceros y periodistas).

Los puros tienen, en la Historia de la Humanidad, demasiados crímenes enormes cometidos en el nombre de su pureza como para no advertir su discurso de intolerancia, sectarimo, exclusión y represión, en nuestro país maliciosamente disfrazado de “democracia” (“bancada democrática”) para tratar de engañar al pueblo paraguayo sobre su verdadera naturaleza.

Los cristianos puros mataban “herejes” (herejía: no pensar como los puros) por las calles, y cientos de miles cayeron bajo asesinos como Domingo de Guzmán o Cirilo de Alejandría; los socialistas puros mataron a “disidentes” (disidencia: desobedecer a los puros) en los gulags que construyeron por el mundo José Stalin y Fidel Castro; los arios puros mataron a “mestizos” (mestizaje: mezcla de razas) a escala industrial de la mano de Adolfo Hitler y Reynhard Heydrich.

En nuestro país, estos puros mencionados más arriba ya anuncian ahora lo que serán si ocurre la desgracia de que su engaño triunfe: El que no está con ellos, lo consideran contra ellos; ellos solos tienen derecho a pensar, los demás debemos obedecer para no ser excomulgados, anatemizados, estigmatizados, satanizados, cancelados, eliminados; el que no está alineado debe ser hambreado.

Es en su actitud vivencial, y no en sus discursos mentirosos, donde se comprueba el autoritarismo de estos fanáticos y donde queda clara la amenaza que representan para supervivencia de nuestra democracia, pues niegan validez a toda conversación, a todo entendimiento, a todo acuerdo que no se enmarque en una rendición a sus condiciones.

Estos puros son lo peor que le ha pasado a nuestro país desde el fin del régimen de marzo. No tienen escrúpulos para aprovechar incluso la violencia, mienten sin vergüenza y sin límites, los hechos les son indiferentes frente a sus dogmas.

Han creado un aparato social que les permite imponer lo que les es “políticamente correcto” y despreciar lo que les es “políticamente incorrecto”, amedrentando con desprecio fabricado a todos los que se les opongan.

Con el miedo imponen sus absurdos. Con el miedo paralizan la crítica. Pero no hay que tenerles miedo, porque el miedo es su instrumento de dominación. Hay que exponer sus falsedades, sus contradicciones, sus estupideces y exponer a los cómplices de esta construcción totalitaria.

