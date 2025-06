El Gran Negocio

Blas Pereira se llama un abogado parte importante del clan Zacarías, de Ciudad del Este. De su cumpleaños, celebrado en casa del senador Javier Zacarías Irún, participaron Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el director general de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

A Pereira se lo vio con Long Jiang, -empresario chino con varias cédulas, nacionalidades y nombres- saludando a Pedro Alliana, que durante su campaña política y ya en el cargo de vicepresidente, usó las aeronaves Jiang para viajar.

Vaya coincidencia, pese a los cuestionamientos de industriales paraguayos, Itaipú benefició a la empresa Kamamya, hasta entonces productora de frazadas y propiedad de Jiang, con un contrato por unos US$ 32 millones para proveer 330.000 pares de mesas y sillas pedagógicas importadas de China, a escuelas y colegios dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La forma en que se adjudicó este contrato indica que habría un negociado, no solo por las amistades vinculadas, porque la exigencia de materia prima que no existe en el país dejó fuera a la producción nacional y porque los muebles llegaron al país costando US$ 32, pero se adquirieron a $97 el set.

Además, es llamativa la forma en que se están distribuyendo. Se entregan a instituciones educativas donde sí había muebles de madera que servían -y ahora están tirados, pudriéndose a la intemperie en los cuarteles de invierno (literalmente)- y no llegan a escuelas donde sí son urgentes los pupitres, como la Manuel Céspedes, de Tebicuarymi, Paraguarí, donde Santiago Peña prometió el 14 de marzo que recibiría pupitres que jamás llegaron. Además, Itaipú dice que ya entregó en ese departamento del país 7.325 pupitres, pero la Gobernación solo registra 3.292 nuevos muebles.

También fue en Paraguarí donde el viernes, Peña pidió seguir a Cartes, quien durante su gobierno permitió el exponencial crecimiento patrimonial del clan Zacarías, al punto de comprarse aeronave propia y edificios, y con el que intentaron convertir la zona primaria del Puente de la Amistad en un hotel casino en beneficio, una vez más, de su propio bolsillo y el de sus amigos.

En aquel entonces, también en casa de Javier Zacarías, la reunión incluyó a Darío Messer, el doleiro de doleiros, hermano del alma de Cartes. Porque si hay algo que vienen teniendo en común las administraciones públicas de Horacio Cartes y de Santiago Peña, es que ambas usan la estructura del Gobierno Nacional como su Gran Negocio.

