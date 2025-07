A ver si se animan a denunciar

El Gobierno percibe que se le va acabando el tiempo, aunque ni siquiera se haya llegado a la mitad del mandato. Saben que después de las elecciones municipales, todo puede ir volviéndose en su contra, en caída libre.

El programa estrella al que le pusieron todos sus boletos, Hambre Cero, tiene sus pros y sus contras. Seguramente, habrán calculado que un plan que se propone alimentar a niños y niñas en edad escolar no tendría detractores. Sin embargo, la iniciativa, al pasar, desnuda otras carencias. Muchas escuelas donde se sirve el almuerzo están en deplorables condiciones. Además, no son solamente los infantes quienes tienen hambre en una familia. También están los jóvenes y ancianos.

A eso se suma, algo que no podía faltar en estos casos: la corrupción. No son demasiadas las denuncias públicas aún, pero sí los comentarios de boca en boca. En algunos municipios y departamentos, muchos están aprovechando para hacerse ricos, saltando encima de los controles. Lo que viene detectando la Contraloría es solamente la punta del iceberg y el futuro gobierno podría destapar las ollas y no justamente las de las comidas, sino de otras cuestiones que se están “cocinando” entre algunos dirigentes inescrupulosos.

Otra cuestión son los negocios de los grupos empresariales ligados al cartismo y a Santiago Peña en particular. Es casi seguro que, una vez que concluya su mandato, el actual presidente pase a formar parte del mismo grupo al que le está haciendo favores, beneficiándolo para ser depositario de una catarata de fondos del Estado.

Si el cartismo es desalojado del poder en las urnas ¿será capaz el Gobierno que venga de denunciar aportando pruebas de lo que están haciendo actualmente u optará por “tranzar” y hacer como que acá no ha pasado nada?

Deberían ser rotundos al respecto y la ciudadanía debe exigir que lo manifiesten claramente ahora, para que todos sepamos bien a qué atenernos al momento de votar.

