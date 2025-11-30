Síndrome de mitad de mandato

Los discursos e imágenes expusieron sin filtro, por si hubiera alguien que tuviera dudas, quién tiene el manejo político del país y el gobierno, que no es otro que el presidente del Partido Colorado y líder de HC Horacio Cartes.

Para cualquiera que siguió la transmisión del evento quedó claro que tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como el vicepresidente Pedro Alliana son solamente subordinados que obedecen disciplinadamente las órdenes del líder.

Cartes anunció oficialmente que Alliana será el candidato de HC (o sea, el suyo) para la presidencia en 2028 y le ordenó en tono vehemente que se comporte como tal desde ahora, que se muestre seguro y levante la voz. Alliana respondió con una sonrisa forzada y acariciando frenéticamente el respaldo del sillón en el que estaba sentado.

A Peña, el presidente de la ANR le ordenó que se involucre más en el partido y que atienda los pedidos de los dirigentes colorados. Peña no hizo mueca alguna y mantuvo la cara de disgusto que lo acompañó durante todo el acto político.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También Cartes le dijo en un momento dado a Peña que estaban orgullosos de su gestión, pero su tono y lenguaje corporal decían todo lo contrario.

El sorpresivo lanzamiento de Alliana significa, entre otras cosas, que la cúpula cartista está preocupada y es consciente de que Arnoldo Wiens le está ganando la carrera interna.

También implica que han decidido comenzar ahora la campaña electoral para el 2028, lo cual, en la práctica, relegará a Santiago Peña a un lugar secundario, porque intentarán instalar a toda costa la opaca figura de Alliana.

Lo que le ocurre a la administración cartista no es otra cosa que el síndrome de la mitad de mandato.

Pasaron dos años y medio. No han conseguido instalar una política pública de relevancia que haya impactado en la mayoría de la población. La imagen de Santi Peña, con sus berrinches, sus viajes, su exhibición de riqueza y sus falsas promesas, se deteriora cada vez más.

Para HC, zafar de la debacle que se presagia sería un verdadero milagro.

mcaceres@abc.com.py