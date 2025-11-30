Tres meses de los sobres del silencio

Santiago Peña está cada día mejor en lo económico y más desgastado en lo político. En los últimos días se confirmó algo impensable hace apenas un par de años: varios parlamentarios ya no acatarán sus órdenes. “Ya no somos unos senadores que van a levantar las manos y obedecer”, dijo el senador Carlos Núñez Agüero.

Cuando ocurrió el escándalo de los sobres, algunos parlamentarios confirmaron públicamente que pidieron al Presidente que diera explicaciones. Que nos cierre la boca. El senador colorado Mario Varela dio con el dedo en la tecla: nueve de cada diez paraguayos cree que es cierto el escándalo de los sobres del Presidente Santiago Peña Palacios. ¿Quién podría dudar de audios bien claros, fechas, lugares, facturas, montos y fotos de dólares?

Estamos a 15 días de que se cumplan TRES meses del escándalo de #LosSobresDelPoder y la ÚNICA respuesta que hemos tenido del Presidente de la República ha sido un tuit, en sus redes sociales, con cuatro párrafos. En el primero nos contó lo dolido que estaban; en el segundo que le dieron un espacio profesional a Luz Candado y a su familia; en el tercero que les dieron un trato humano, y en el último y más escueto de los párrafos nos recordó su compromiso con la verdad, la transparencia y la justicia.

MENTIRAS TODAS.

No tiene compromiso con la verdad. Hasta hoy día NUNCA ha negado la existencia de los sobres con miles de dólares hallados en el quincho de Mburuvichá Roga por personal doméstico. NUNCA ha negado el abuso de los derechos humanos de civiles acosados con polígrafos militares y NUNCA negó que despidieron sin siquiera reembolsar los gastos a la señora Candado.

No tiene compromiso con la transparencia. Lejos de intentar aclarar a todo el país, su abogado Ricardo Preda y el Gral. Alcides Lovera (jefe del gabinete militar) han estado moviendo fichas en la sombra para lograr acuerdos que salven a Santiago Peña del escarnio en el que está hundido desde el 15 de setiembre. El Paraguay entero ha escuchado los audios, ha visto relojes, zapatos, camisas, ostentación de lujo y gruesas sumas de dinero pagadas en facturas a nombres de terceros.

Su compromiso con la justicia es CERO. De hecho el compromiso de la misma justicia con Santiago Peña es CERO, es una nube de gas que flota incolora e inodora. Es más posible que la Fiscal Matilde Moreno se niegue a un allanamiento después de haber encontrado fusiles, proyectiles y droga que lograr que la justicia paraguaya investigue a su Presidente y a sus sobres.

EL SILENCIO grita cada vez más. Los negociados también.

mabel@abc.com.py