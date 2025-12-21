Promesas incumplidas

Así, hasta la fecha, el presidente Santiago Peña sigue sin cumplir lo prometido de asfaltar los caminos del departamento y, a casi la mitad de su mandato, no logró colocar ni un metro de asfalto en toda esta región, al punto que Fuerte Olimpo sigue siendo la única capital departamental del país donde no existe un solo centímetro de camino negro.

Los pacientes que requieren de una intervención quirúrgica de urgencia necesariamente deben ser evacuados hasta algún hospital de mayor complejidad de otra región, debido a que hasta la fecha no se logra incentivar económicamente la contratación de médicos especialistas, y solo se dignan en mentir, inclusive la propia ministra de Salud, al señalar que nadie quiere venir a trabajar a estos lejanos lugares.

En todos los hospitales del departamento no se realizan cirugías de urgencia a consecuencia de esta falencia, y en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, donde sí se realizaban cirugías menores, lamentablemente desde hace un año tampoco se realizan, debido a la salida del único anestesista que trabajaba en el Alto Paraguay.

En este panorama de mentiras y falsas promesas, también se menciona a la ANDE, institución caracterizada por el precario servicio que brinda en las comunidades; atendiendo a que en todo el departamento no se cuenta con una subestación, las autoridades destacaban el año pasado el gran logro de que por fin se consiguieron los recursos para tan importante construcción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, se había realizado la licitación pública internacional, por un monto de US$ 36 millones, para la construcción de la primera subestación del Alto Paraguay, que debe ser construida en Carmelo Peralta. El propio presidente de la ANDE, Félix Sosa, a finales de octubre mencionaba que en una semana, a más tardar, se estaría realizando la adjudicación.

Estamos finalizando el año y hasta la fecha no se da a conocer el resultado de la adjudicación, por lo que se presume que los trabajos no comenzarán a inicios del 2026, tal como lo había prometido Sosa, aunque existe una leve esperanza de que así sea, atendiendo a que se tendrá un año electoral.

Las promesas oficiales son deudas eternas con el Alto Paraguay, historia repetida de compromisos interminables e incumplidos en el corazón del Chaco.

calmiron@abc.com.py