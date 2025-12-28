Insistencia de los sabaneros

Y agrega que “Tanto Canese como el senador liberal Ever Villalba anunciaron la presentación de una denuncia penal sobre el proceso presuntamente direccionado a favor de ese consorcio ‘amigo’ de Peña”.

Y finaliza diciendo que “El representante de Cruzada Nacional, Jorge Dos Santos, dijo que antes de cualquier pacto político-electoral, todos lo que estén interesados en un proyecto opositor debe apoyar este rechazo a las máquinas e ‘instalar un mecanismo transparente de elecciones’.

Mercedes Canese, Ever Villalba y Jorge Dos Santos.

El 26 de diciembre, publicó que “Anuncio de denuncia penal embarra más el uso de máquinas de votación”, y en el material se repite que “Algunos referentes de la oposición encabezados por el senador liberal Ever Villalba anunciaron la presentación de una denuncia penal por presunto direccionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de la licitación para alquiler de máquinas de votación, adjudicada al Consorcio Comitia- MSA (Magic Software Argentina), presuntamente ligada a exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña”.

Y se reitera que “Tras un encuentro de partidos opositores sobre el tema el pasado lunes, Jorge Dos Santos, del Partido Cruzada Nacional, planteó que ‘antes de cualquier pacto político-electoral, primero todos los partidos de la oposición deben repudiar y rechazar el uso de las urnas electrónicas e instalar un mecanismo transparente de elecciones para que sea respetado’”.

Me animo a adelantar que cualquiera de los tres, Ever, Mercedes o Dos Santos, y seguramente algún otro de los que ellos arrastran habitualmente para hacerles el coro, producirán todavía, en todos los medios, una tercera, cuarta, quinta y sexta insistencias sobre lo mismo, acaso esperando que machacando y machacando, algo quede.

Pero ni Ever, Mercedes o Dos Santos tuvieron a bien explicar, ni en la publicación del 23 de diciembre, ni en la del 26 de diciembre, cuál es el tema penal por el que presentan su denuncia, cuál es el artículo del Código Penal violado.

Tampoco dieron a conocer ninguna prueba, excepto el papelón que Ever hizo el 26 de noviembre, que sinceramente causó vergüenza ajena, aunque nada de eso importa siquiera un poco a estos partidarios de las listas sábanas, integradas a dedo, que quieren volver a imponer para eliminar el derecho de los paraguayos a elegir directamente a sus representantes.