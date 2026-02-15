Desverguenza ilimitada

La acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora González no tiene aún respuesta de la Corte Suprema, lo cual, hace presumir el sometimiento de este poder del Estado al poder político-partidario.

El presidente Santiago Peña pretende escudarse en la “independencia de los poderes” para evitar siquiera opinar sobre este y otros hechos contrarios a las reglas democráticas que ocurren en su administración.

Sin embargo, la decisión expulsar a la senadora González se tomó en una reunión del comando político del movimiento Honor Colorado, de la que participó Peña. Eso lo sabemos porque el senador Silvio Ovelar lo reveló en entrevista con periodistas.

Por otra parte, el mandatario se reunió secretamente en diciembre pasado con seis miembros de la Corte Suprema en su residencia de Mburuvicha Róga, lo cual pudo saberse gracias a una filtración periodística.

De lo tratado en esa reunión, solo tenemos la versión de Peña, digna de desconfianza desde el momento en que ocultó su realización. Con eso, queda descalificada cualquier alusión que haga el mandatario a la “indendencia de los poderes”.

Por otro lado, el pasado viernes, se hizo público que ueno bank, entidad vinculada a un grupo económico del que Peña formó parte hasta que se lo descubrió, fue financista de un evento de apoyo político al presidente de los EE.UU. Donald Trump.

El hecho no tendría nada de cuestionable, si no fuera porque ueno es el banco que, en lo que va de este periodo presidencial, fue favorecido con unos 3,5 billones de guaraníes de depósitos de fondos públicos, entre ellos del IPS.

El nivel desverguenza de esta administración es poco habitual. En un país con mayor conciencia cívica y de mayor tradición democrática todo esto no pasaría desapercibido ni impune.

