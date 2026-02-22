Inmisericordes

La situación es realmente calamitosa y la desidia de las autoridades se vuelve hasta una acción criminal, pues a las mismas poco o nada les interesa el sufrimiento de estos pobladores, quienes prácticamente son abandonados a su suerte. Es realmente incomprensible e inmisericorde el actuar de quienes deberían velar por la seguridad de su gente.

En el 2025, la mayoría de las comunidades del departamento quedaron aisladas por más de 100 días. Las personas no podían salir de sus hogares ni siquiera para ir a comprar alimentos. La situación empeoraba a la hora de tratar de llevar a sus enfermos hacia los centros hospitalarios; aun así, a las autoridades y a los gobernantes no les conmueve este padecimiento de los chaqueños.

Es lo que se puede deducir de esta licitación pública realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para reparar los caminos de la zona, pues desde un primer momento se tropezó con varios inconvenientes, como ser el no tener dinero para realizar el pago de anticipo a las empresas.

Lo peor de todo es que una vez más se juega con las necesidades de estas familias, pues ¿cómo es posible que se proceda a adjudicar estos trabajos a empresas que prácticamente carecen de maquinarias? Es al menos lo que se puede observar con la empresa Chávez Hausman, adjudicada por un monto cercano a los G. 9.000 millones, pero que solo envía unas pocas máquinas, y retardan las reparaciones.

Ahora la misma empresa procede a subcontratar a otra empresa menonita para la reparación del tramo Fuerte Olimpo–Toro Pampa. Atendiendo el ritmo actual de trabajo que realiza con sus pocas máquinas, la tarea podría durar todo el año. La subcontratación ya no asegura un trabajo total de reparación, atendiendo que el monto adjudicado debe ser repartido entre dos firmas de vialidad.

Al no ser de la zona, no tiene arraigo en la región y debe enviar sus maquinarias a más de 800 kilómetros; aun así, las autoridades del MOPC la premian con la adjudicación, en una acción totalmente inmisericorde para con los pobladores del Alto Paraguay, que viven en permanente situación de emergencia vial.

calmiron@abc.com.py