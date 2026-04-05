Ya pasaron 90 días de inicio de trabajos para reparar los maltrechos caminos de este departamento chaqueño, y la empresa del ingeniero Miguel Ángel Chaves Hausman, adjudicada con casi G. 9.000 millones, solo logró enviar hasta el momento dos obsoletas máquinas, que se pasan realizando simples maquillajes en el camino que conduce a Puerto Casado.

Al no tener maquinaria en la cantidad requerida, Chaves Hausman procede a subcontratar a otra empresa para reparar los tramos de camino que, según contrato, le correspondía arreglar, sin que exista fiscalización alguna sobre si se están cumpliendo las especificaciones de trabajo para las cuales fue adjudicada.

Lo poco que pudimos corroborar de lo especificado en el contrato, atendiendo que todo se maneja con el mayor sigilo, es que se debe realizar la colocación de 300 metros de tubos, para que funcionen los sistemas de desagües en días de lluvias, y así evitar que las aguas inunden los caminos como suele suceder.

A tres meses del inicio de los trabajos, no se logró colocar ni siquiera un centímetro de los tubos de desagües; la única empresa que está trabajando es la de Mawes SA, que también fue adjudicada para estas reparaciones con un monto de casi G. 8.000 millones, pero nadie fiscaliza estos trabajos.

Esta última empresa, de origen menonita, tiene arraigo en la zona y le caracterizan trabajos serios; sin embargo, no existe un control específico de si de verdad está realizando las tareas que se especifican en el contrato. La misma realiza tareas de subcontratación, donde se presume que necesariamente los trabajos deben acortarse, atendiendo que el dinero debe alcanzar para las dos empresas: la adjudicada que no trabaja y la subcontratada.

El término “matufia”, utilizado en nuestra región, significa “trampa o negocio sucio, realizado para engañar a alguien y obtener beneficios”, descripción más que perfecta para tratar de comprender cómo el MOPC puede adjudicar a una empresa de vialidad sin que la misma tenga maquinaria. Los pobladores del Alto Paraguay no merecen seguir desangrados de esta manera.

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