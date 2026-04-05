Sorpresiva Semana Santa

Es así que, desde hace 1701 años, gracias al calendario lunar, se define cuáles serán los días en que los cristianos celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Que coincidentemente con la Semana Santa de este año habría coincidido en fechas, según los historiadores. De más está decir que dicha resolución facilita la planificación de esos días a todas las instituciones y empresas, así como también a los trabajadores que buscan descansar junto a familiares y seres queridos, o que se toman un respiro antes de que el año siga avanzando sin que nadie lo detenga.

Es imposible concluir, por lo tanto, que la Semana Santa haya tomado de sorpresa a las instituciones como la Patrulla Caminera o las municipalidades, que son atravesadas por las rutas nacionales, como aparentó ocurrir este año. Cientos de miles de vehículos esperaron en filas pacientemente que alguien agilice el tránsito, pero se encontraron con los habituales semáforos que funcionaban como cualquier jueves o viernes. Se merecen una mención especial los descerebrados que creyéndose muy vivos invadían y circulaban por la banquina, mientras las ambulancias con sirena y balizas quedaban también estancadas en medio de la jungla de las rutas nacionales sin leyes que se puedan imponer.

No les estamos pidiendo que se fijen en el calendario lunar para que puedan planificar la cobertura en las rutas durante esos días, simplemente podrían googlear o consultarlo con la inteligencia artificial de su preferencia, así facilitaríamos a miles de personas que se ahorren tiempo en su trajinar. No hay excusas, el tiempo era cálido, no se presentaron tormentas ni frío que puedan justificar dicha ausencia ¿O será que las rutas dejaron de ser prioridad para los que movilizan hoy día en helicóptero?

La respuesta de las autoridades ya está en la punta de sus lenguas: “el operativo de ida y retorno fue completamente exitoso”, dirán refiriéndose a que salieron algunos agentes el Miércoles Santo y el Domingo de Pascua, cuando en realidad la población se moviliza durante todos los días, incluso existe un gran movimiento durante el Viernes Santo, ante tantas opciones de Vía Crucis, como el que se vive en Atyrá, el ya clásico Tañarandy en Misiones, las esculturas de arena de Carmen del Paraná, el Cerro Jejupi de Yaguarón, las Esculturas Vivientes de Valenzuela, el Calvario Rape de Acahay y el Kurusu Rape en tantas otras localidades. El turismo interno y la fe que se viven durante estos días se van nutriendo año a año de más opciones, pero la respuesta a la población es la misma desde hace ya demasiado tiempo y resulta por lo menos insuficiente.

¿Será que es muy complicado que la Caminera y los municipios ubiquen en los principales puntos a sus representantes, con los semáforos en modo intermitente y agilicen la circulación de tantos paraguayos, o extranjeros, que quieren disfrutar de esos días en familia o con amigos? La falta de agentes en las rutas enlentece el tránsito en estos días feriados, y se podría comparar con prender la radio AM un día de elecciones y que nadie reporte lo que está pasando, o que los futbolistas decidan no jugar más los fines de semana, o en cambio que los sacerdotes se tomen libre los domingos ¿No les parece?

Mucho antes de que naciéramos nosotros, incluso siglos antes de la independencia nacional, se estableció el mecanismo para saber las fechas de la Semana Santa, pero nosotros seguimos en la total senda del fracaso para realizar una buena planificación que nos brinde la libertad de transitar en estos días por todo el país ¿Hasta cuándo?

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