El poder del poder

El día antes del vencimiento del plazo fiscal para acusar a directivos bancarios vinculados al grupo empresarial de ABC Color, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se reunió en Mburuvichá Róga con el presidente Santiago Peña. La reunión fue pública. Y lo más relevante: 24 horas antes del vencimiento del plazo, el propio Rolón “adivinó” lo que iba a ocurrir. Lo ANUNCIÓ desde la residencia presidencial de los sobres; un escupitajo de inmoralidad.

Ambos – el Presidente y el Fiscal General- tienen la misma rabia contra ABC Color; entre otras graves cosas, ambos aparecieron en las mismas publicaciones: “Los sobres del Poder”. El Presidente Peña como actor principal de sobres con dinero que han desaparecido del quincho presidencial, que costaron polígrafo y despido a una familia de trabajadores. Y el Fiscal General Rolón que iba a visitarlo según WhatsApps.

Si esto es escandaloso, es más cómo han desplumado a los descendientes de Nicolás Leoz. Conmebol les sacó US$ 51 millones y les firmó un acuerdo de reparación integral en abril y agosto del 2020; seis años después los desplumados terminaron acusados el jueves pasado. Los mismos tipos que se fotografiaban con el esposo y padre de los Leoz, que ayudaron a que Leoz no fuera extraditado, que callaron con nuestras primeras publicaciones en calidad de cómplices; que les desplumaron más de 51 millones de dólares a los familiares del muerto, terminaron arrastrando a sus descendientes a una acusación fiscal como autores y coautores.

Después de firmar sendos acuerdos donde Conmebol renunciaba a reclamarles NADA a los Leoz, gracias a Alejandro Dominguez y a Claudio Lovera (firmantes del acuerdo por Conmebol) terminaron acusados los Leoz, clientes de Ricardo Preda (firmante del acuerdo y amigo de Lovera). En su escrito, Lovera no acusó a los clientes de su amigo Preda porque los Leoz les hubieran exhibido el acuerdo.

En los acuerdos se hizo figurar que comunicarían a la Fiscalía. Dejaron por escrito que la exfiscal Josefina Aghemo sería notificada sobre la reparación integral y la renuncia a acciones judiciales y extrajudiciales de Conmebol en Paraguay. De nada valieron estos antecedentes: en el afán de venganza contra ABC en el 2026, arrastraron a los que desplumaron hace seis años.

El poder que MANDA pero no gobierna el Paraguay acaba de medir cuánto poder tiene y que están dispuestos a todo. Van por más. Ya empezaron a mencionar a los otros Bancos que no se atrevían.

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