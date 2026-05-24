Los padecimientos del IPS

Estos propósitos nunca se cumplieron del todo –a veces nada– porque las autoridades de turno tenían –tienen– al IPS como un cofre sin fondo al que acuden para hacerse de dinero. La corrupción más escandalosa ha saltado siempre de esta institución por la cuantiosa fortuna que le viene del aporte obrero-patronal.

No son culpables solamente los funcionarios delincuentes, también quien los sostiene desde el Ejecutivo. No tiene explicación que Santiago Peña apoyara por demasiado tiempo al anterior titular, Dr. Jorge Brítez, cuando desde hacía mucho venían de todas partes desesperados pedidos para que se lo cambiara. Su administración desastrosa recibía la complacencia del Ejecutivo con llamativa frecuencia. De aquí nació la reiterada versión de un fuerte lazo del gobierno, IPS y un “banco amigo”. Las veces que Brítez salía del Palacio de Gobierno, o de Mburuvicha Róga, arreciaba la sospecha de nuevos negocios. Mientras tanto, subía la súplica de los pacientes por medicamentos que escaseaban o no existían.

No creo que nadie espere milagros de la gestión del doctor Fretes. Son muchos años de corrupción que dejan al IPS con serios problemas, pero el nuevo titular viene precedido de una sólida moral y eficiencia profesional, que encienden la confianza en su gestión.

Por de pronto, vemos cómo trabaja en dos temas específicos: transparentar las cuentas –siempre se movían bajo sombras– y aliviar las penurias de los pacientes con más medicamentos. Para ello, visita los hospitales de la capital y del interior para escuchar de los mismos médicos y asegurados la situación de los nosocomios. Esta visita el doctor Brítez no lo hizo ni en fotografías. No le convenía hacerlo. No quería ver ni escuchar lo calamitoso de su administración. Amparado por el Ejecutivo, dejó que el IPS fuese un injusto castigo para sus contribuyentes.

Leemos en ABC Color del pasado martes: “El Instituto de Previsión Social (IPS) inició un plan de contingencia ante el desabastecimiento de insumos y anunció cambios en sistema de compras. El presidente, Isaías Fretes, anunció qué médicos pasaran a definir el vademécum institucional. Anunció una fiscalización sobre la administración de sus inmuebles, luego de que la Auditoría General, del Poder ejecutivo detectara que la gestión anterior (la de Brítez) apenas cumplió el 2,5% de las recomendaciones realizadas. Dijo que el déficit actual en el Fondo de Salud es de 20 millones de dólares al mes”.

En estas pocas líneas se encuentran el propósito de la nueva administración y el reciente pasado que causó quien sabe cuánta tragedia, todavía golpeada por veinte millones de dólares de déficit en el Fondo de Salud. ¡Veinte millones de dólares mensuales!, por mala gestión de los bienes de la previsional.

Pero queda mucho más todavía por hacer en el orden administrativo, otro caos seguramente desatado a propósito para ocultar datos que demostrarían la corrupción del tamaño de una montaña. Se anunció que el auditor del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, junto con cinco profesionales, realizará una fiscalización sobre la administración de los inmuebles del IPS. “Queremos saber, dice Cabrera, cuántos están titulados, cuánto le costó al IPS y quiénes y por cuánto están alquilando y hacer un estudio del costo de mantenimiento con relación al ingreso que generan para determinar beneficios-costos”.

También con estos desórdenes tiene que habérselas la administración del doctor Isaías Fretes a quien le deseamos fuerza y éxitos.

Finalmente, ¿no hay un fiscal interesado en investigar la gestión de Brítez?

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