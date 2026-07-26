A contramano del progreso

En poco tiempo más, cuando comience a funcionar este nuevo corredor, por la zona pasarán diariamente gran cantidad de enormes camiones, transportando todo tipo de mercaderías hacia los puertos del Pacífico, en busca de llegar a los mercados de los países asiáticos.

La nueva y extensa carretera sudamericana permitirá, además, el desarrollo de la actividad turística, gracias a la enorme y variada diversidad natural que se podrá disfrutar a lo largo del recorrido. Esto posibilitará la llegada de miles de personas y, con ello, el ingreso de divisas para toda la región.

Sin embargo, el desarrollo que ya comienza a percibirse en varias de estas zonas pareciera ir a contramano con la realidad de la población de Carmelo Peralta, donde se puede observar un sinnúmero de carencias sociales y falta de infraestructura, como la escasez de agua potable, la precariedad de sus calles o el pésimo servicio de energía eléctrica.

La población, a pesar de ser una zona fronteriza, cuenta con un precario aeropuerto, con una pista de tierra en pésimas condiciones que, antes que parecerse a cualquier aeródromo, se asemeja más a una pista de carreras de caballos, algo típico de las comunidades del interior.

Precisamente, la caída de un pequeño aguacero en el transcurso de la semana evitó que pudiera realizarse un acto oficial con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, relacionado con la unión de los extremos del nuevo puente. El agua caída, que no superó los 5 milímetros, dejó inutilizable la precaria pista de aterrizaje.

Dentro de la comunidad existen numerosos hospedajes dotados de todas las comodidades, pero se necesita contar con hoteles de primera categoría que puedan cubrir las exigencias de los turistas. En Loma Plata, por donde también pasa el Corredor Bioceánico, ya se proyecta la construcción de este tipo de hoteles internacionales.

Si Carmelo Peralta no logra superar estas carencias sociales y de infraestructura, que actualmente la posicionan a contramano del progreso nacional, entonces solo será una población de paso.

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