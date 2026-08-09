Y aseguraba que con el trabajo de la gente se disfrutaría de un tiempo mejor. ABC Color estaba cerrado. La dictadura stronista cerró el diario en marzo de 1984 y se reabrió recién en 1989, después del golpe de estado. Un ejército de periodistas, técnicos, administrativos y logística volvimos a un diario que, literal y metafóricamente, hubo que volver a armarlo, pieza por pieza.

El pintorcito fue soñado por Aldo Zuccolillo y Angel Arias, con las correcciones de Rufo Medina. No es difícil imaginar el debate que habrán tenido. En estos días, el publicista Rubén Ovelar contó la historia y solo pude sonreír agradecida: “Acero” nunca permitió que le cambiaran nada a su pintorcito.

“En la época del cierre del diario, se difundió el material como un mensaje de resistencia y lucha por la libertad. Más allá de un callado grito de justicia del diario, se convirtió en un verdadero ícono de búsqueda impaciente de un futuro mejor, por parte de una generación consciente que buscaba afanosamente un país libre”, recordó Ovelar. Era exactamente lo que transmitía la música. Sonaba alegre pero era un recordatorio de las libertades que habíamos perdido.

Desde 1989 ya no está bien visto cerrar un diario. Pero debo admitir que no recuerdo haber vivido ataques tan violentos desde el gobierno como los que vivimos bajo Peña. ABC Color ha sobrevivido a Alfredo Stroessner. A todos los presidentes de la era democrática: Andrés Rodríguez, Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas Grau, Luis Ángel González Macchi, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo Méndez, Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez. Muchas gavillas han venido y se han ido en estos 37 años pero ninguna ha tenido el desparpajo y la violencia del gobierno de Santiago Peña.

En el 2024 acusó al diario ABC de quedarse con plata de IPS y “manipular a los abuelos”. Hace dos años dijo que él estaba destapando una olla monumental en la previsional; hoy día su primer presidente de IPS está imputado. En mayo de este año fue más lejos: dijo que él podía sospechar de que los periodistas de ABC podíamos tener interesados lazos con el crimen organizado. Y son deleznables las probadas vinculaciones del MITIC con la guerra sucia contra ABC. Ya ni hablar de los golpes judiciales y fiscales contra la Directora del diario y su familia.

Peña se irá en el 2028. Y ABC seguirá. Porque no estamos hechos solamente de papel, tinta y monitores, somos la idea. Aprendimos que por más oscuros que sean los ataques del poder de turno, la misión no cambia. Hace más de cuarenta años, cuando la dictadura cerró ABC, un pintorcito seguía abriendo ventanas para que entrara la luz. No era una canción ingenua. Era una promesa.

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