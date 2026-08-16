Qué será que harán con Peña

Su slogan: “vamos a estar mejor”, a esta altura, se presta a la réplica fácil: los únicos que están mejor son el presidente y su entorno. Indudablemente, Peña saldrá del poder bastante más rico de lo que era.

Cuando se le pregunta sobre sus logros, tanto él como sus partidarios mencionan indefectiblemente “Hambre Cero”, un programa que copió al histórico programa “Fome Zero” diseñado para erradicar el hambre y la pobreza extrema que lanzó el presidente brasileño Lula da Silva en 2003.

Lo curioso es que este tema no figuraba en el programa de gobierno de Peña en 2023. Eso lleva a pensar que fue una recomendación de asesores como manera de ganar rédito político. ¿Quién puede estar en contra de un programa dirigido a alimentar a niños y niñas? Aunque, desde el principio lo contaminaron de cuestiones político-partidarias, excluyendo de administrarlo al gobernador del departamento Central, el más poblado, que estaba en manos de un representante del PLRA.

Cuando sacan a colación que construyeron más hospitales, obvian mencionar que no hay medicamentos, que los hospitales siguen abarrotados, que médicos y enfermeras reclaman mejor paga.

El sistema educativo no mejoró. Al contrario. Lo que resalta es que existe un desorden generalizado. Los niños y niñas paraguayos no reciben una mejor educación en este gobierno y hay sospechas fundadas de que cientos de profesionales tienen títulos falsos, bajo la mirada complaciente de los organismos que deberían controlar.

La inseguridad es generalizada, más allá de algunos operativos policiales exitosos. El drama de la drogadicción y la violencia intrafamiliar ganan terreno cada vez más, justo en un gobierno que se declara “pro-familia”.

De por qué Peña no cumplió sus promesas, pueden darse muchas explicaciones, pero todo sonará a excusa. Lo concreto es que la mayoría de la gente no está mejor.

El símbolo de este fracaso es Santiago Peña. Entonces la duda es ¿qué harán con él para ganar las próximas elecciones? ¿Lo esconderán? ¿Lo sacarán del cargo anticipadamente? ¿Harán de cuenta que no existe? ¿Intentarán explicar lo inexplicable? Será interesante ver qué hacen.

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