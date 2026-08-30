Entre el temor y el acomodo

Esta huelga médica que se da a nivel nacional sorprende a los profesionales de blanco que trabajan en el departamento en medio de una total división. Son unos pocos los que se animan a dar la cara y salir a manifestarse, mientras que la gran mayoría se mantiene expectante, escondida en sus madrigueras, manifestando miedo de perder sus cargos o simplemente acomodándose a la situación.

En este panorama que se da, y sobre todo ante esta realidad de simple acomodo, se pone de manifiesto lo que siempre venimos denunciando: la politización de la salud dentro de los hospitales del Alto Paraguay.

Esto se puede ver en las diferentes concentraciones políticas que se dan durante las elecciones, donde la mayoría de estos profesionales de blanco prácticamente se convierten en operadores políticos de quienes ostentan el poder. Es por eso que se cuidan de no manifestarse públicamente en este tipo de huelgas y simplemente buscan pescar en río revuelto por si se da algún aumento salarial.

Es bien sabido que nuestro país experimenta un estado democrático que da a las personas libertad para obrar, por eso no se critican las decisiones que asume cada médico en relación con su elección partidaria. Lo que sí se cuestiona es la forma en que lo hacen, pues con eso quedan sometidos a la voluntad de los poderosos de turno.

Si, por el contrario, no se trata de acomodamiento alguno, sino de miedo o temor a que puedan perder sus puestos en los hospitales, hay que mencionar que, antes que nada, son profesionales y no planilleros de instituciones públicas.

Este mismo miedo, temor o simple acomodo, se puede notar cuando solemos acudir a los hospitales para corroborar las denuncias de falta de medicamentos, carencia de profesionales o la precariedad en la que trabajan. Nadie quiere hablar y, si lo hacen, los jefes se cuidan de no mencionar las cosas feas y, por el contrario, pintan un panorama de pura abundancia.

Si el miedo o el acomodo sigue caracterizando a los médicos que trabajan en esta zona chaqueña, son nulas las esperanzas de poder acceder a una mejor calidad de vida, donde sobresalga la atención a la salud y que favorezca a los humildes pobladores del Alto Paraguay.

calmiron@abc.com.py