El sainete del pato

No se habían vuelto a ver en persona desde antes de la Copa del Mundo, por lo que inmediata y desordenadamente hablaron de inteligencia artificial, el caso de Hugo Javier, la continuidad de Alfaro al frente de la selección y los nuevos billetes que anunció el Banco Central.

Todoal vuelo y sin ningún tipo de controversias ni profundidad, hasta que a uno de ellos se le ocurrió plantear otro tema en la mesa: el desgaste del presidente Peña y su relación con Horacio Cartes.

Evidentemente le están dando un estate quieto - comenzó el primero, recordando que tres senadores cartistas presentaron un detallado pedido de informes al Banco Central sobre la situación del banco con el que vinculan al presidente.

Pero yo creo que eso es más bien para un blanqueo y terminar ya con este tema - le retrucó otro, argumentando que de ese modo acabarían las especulaciones sobre el asunto.

No creo - dijo un tercero - se nota que Cartes ya le está reclamando varias cosas públicamente - prosiguió - fíjense nomás que hoy volvió a recriminarle por su falta de gestión en el tema salud - remató, generando en ese momento la desordenada reacción de todos para coincidir o disentir con su opinión.

Justo en ese momento el noticiero informaba sobre el acto oficial por el aniversario del partido colorado, por lo que uno de los miembros de la mesa pidió silencio y que levanten el volumen del televisor.

“Apreciado presidente, también menciono que es mi deber reiterarle una de las principales preocupaciones que transmite nuestro pueblo: una situación de la salud pública.

El partido colorado tiene una responsabilidad histórica con nuestra gente: escuchar, comprender sus necesidades y dar respuestas concretas.

Con eso, exhorto respetuosamente al presidente de la República a que ponga a la salud pública entre las prioridades centrales de su gestión.

Reconocemos el esfuerzo del gobierno y las restricciones que enfrenta, pero la salud no puede esperar. Es un derecho esencial y un deber irrenunciable del Estado. Ningún paraguayo debe quedar sin atención por falta de un médico o un recurso necesario cuando está en juego la salud de nuestra gente. No hay un margen para postergar” sonó la frase de Cartes, extraida para ilustrar la crónica televisiva.

Viste, ya le está tirando bombas públicamente - volvió a la carga uno de ellos, recriminándole al que había expuesto la teoría del blanqueo.

El profe, quien como siempre escuchaba a todos antes de hablar, se preparó para hacerlo, generando la inmediata atención del grupo.

Este sainete ya lo hemos visto muchas veces - comenzó diciendo, para recordarle al grupo que en varios episodios de nuestra historia reciente, el mismo partido colorado se convirtió dialécticamente al menos, en gobierno y oposición.

Claramente Cartes ya le está marcando la cancha a Peña - prosiguió. Ya en julio le reclamó públicamente que se ocupe del tema de la salud pública, y el pedido de informes al BCP de tres senadores del primer anillo cartista, y las constantes críticas y observaciones de otro como Leite, son una muestra evidente de esta marcada de cancha.

Estamos asistiendo a lo que conocemos como el síndrome del pato rengo, o pato cojo. Una expresión que se popularizó en la política estadounidense para describir a políticos que van perdiendo su poder ante la inminencia de próximas elecciones en las que no podrán renovarlo.

En nuestro caso en puridad faltan aún casi dos años para que concluya este período, pero por ejemplo los oficialistas ya saben que el candidato va a ser Pedro Alliana, y le piden a este que ya no quede pegado a las decisiones de Peña para tener más posibilidades de éxito electoral.

Una vez que terminen las municipales de dentro de 3 semanas, el 4 de octubre, vamos a ver seguramente posiciones más críticas hacia el Ejecutivo, pero lo concreto es que es un período demasiado largo para tener un pato rengueando - remató, ante la atenta mirada del grupo, hasta que a uno de ellos se le ocurrió recordar que el mismo vicepresidente Argaña había dicho que votarían hasta al Pato Donald si eso fuese necesario para conservar el poder.

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