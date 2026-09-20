El banquete de los mordedores

Si elige a alguien diferente a Baruja, habrá cruzado el Rubicón y desautorizado públicamente al hasta ahora único líder de su movimiento, quien también esta semana volvió a presentar a Baruja como el candidato oficial a la vicepresidencia por la chapa de Honor Colorado.

“A mí me cansó esta de historia de vamos a esperar, vamos a especular… Juan Carlos Baruja es el candidato a la Vicepresidencia de la República” le dijo el martes Cartes a dirigentes colorados de Paraguarí en un acto en plena Junta de Gobierno.

Horas más tarde Alliana emitió un comunicado en sus redes sociales, asegurando que el nombre de su compañero de chapa aún no está definido y reafirmándose en que lo dará a conocer luego de las municipales del próximo 4 de octubre.

Al día siguiente, Alliana se reunió con Cartes en la casa de éste, y al salir bajó de su vehículo para hablar largamente con los periodistas e informar que le solicitó la reunión a Cartes para pedirle que respete sus tiempos y recordarle que el compromiso era que el debía elegir a su compañero de chapa.

Alliana se quejó también de que hay compañeros de su movimiento que se pasan intrigando y de que las cosas no se solucionan sentándose en una mesa para “morder” y bajar línea, sin que exista un diálogo previo.

“Acá no hay orden… no tiene que haber imposiciones. Eso es lo que nosotros queremos que entienda el líder del movimiento y entiendan otros actores” dijo Alliana.

Cartes tampoco se calló, y por lo que pudimos saber le recordó a Alliana que lo conoce muy bien y que lo acompañó durante el difícil problema de salud que tuvo que afrontar, pero además le recriminó que junto con el presidente hayan direccionado ingentes recursos de dinero público hacia una entidad del sistema financiero.

Es a lo que Alliana se refería el jueves pasado cuando dijo que Cartes estaba molesto por algunas cosas y cuando los periodistas le preguntaron cuáles, respondió que luego seguramente él mismo las diría.

Es que hablar de política sin hablar de negocios y de dinero, es como construir castillos en el aire.

Sino que lo digan los gobernadores, que ahora parecen estar mucho más envalentonados políticamente para exigir incluso que uno de los suyos integre la chapa, tras pasar a administrar más de 300 millones de dólares anualmente, solamente con el Programa Hambre Cero.

“Acá no existe el peñismo, no existe el allianismo” siguió exclamando el vicepresidente, sobre todo a aquellos que ya especulan con un nuevo movimiento y la decadencia política de Cartes.

“No me van a imponer, y si es así, haré yo seguramente mi camino, no voy a aceptar yo ninguna imposición” se reafirmó Alliana, en la frase que probablemente mejor resuma el brete del que hablamos al principio.

Y aunque si bien algunos dicen que en política no se deben hacer pronósticos, todo indica que luego de las municipales vamos a tener un gran banquete, para recordar a un expresidente mexicano, Adolfo Ruiz, quien sostenía que la política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos.

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