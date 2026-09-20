Impunidad vs. abigeato

En este sentido, existen diferentes niveles en cuanto a la producción ganadera. Por un lado, se cuenta con una gran cantidad de establecimientos ganaderos de gran porte, que dan oportunidad laboral a personas de la zona, quienes se emplean como peones o trabajadores para realizar la limpieza de los campos y arreglo de alambrados.

Los pequeños ganaderos, miembros de la misma familia, logran sustentarse mediante la venta de sus animales vacunos, por lo que esta actividad constituye, en muchos casos, la única fuente de ingreso económico para sus hogares.

Lastimosamente, el Estado no les garantiza la seguridad que necesitan; el abigeato sigue afectando seriamente a la zona. Esto se demuestra con el permanente robo y faenamiento clandestino de animales vacunos. Según denuncian los propios ganaderos, en algunos casos los abigeos contarían incluso con la complicidad de autoridades.

Esta afirmación de los productores surge a partir de situaciones en las que los presuntos ladrones son sorprendidos in fraganti. Sin embargo, según los afectados, cuando llegan a ser enviados a prisión, permanecen allí solo unos días y posteriormente vuelven a quedar en libertad.

El auge del abigeato en Fuerte Olimpo pone en riesgo la propia subsistencia de numerosas familias y contribuye a profundizar la crisis económica de una región donde ya existe una marcada falta de fuentes de trabajo. Además, esta situación genera una mala imagen para la zona, al punto de convertirse en un factor que podría desalentar la llegada de inversiones privadas.

Ante esta realidad, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, deberían revisar lo que sucede en esta zona con sus respectivos dirigidos y replantear las estrategias de seguridad, en busca de enfrentar de manera efectiva el abigeato y proteger a los pequeños productores.

Fuerte Olimpo necesita respuestas urgentes antes de que la inseguridad termine expulsando a más familias y poniendo en riesgo una de las principales actividades económicas de esta región chaqueña.

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