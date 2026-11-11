La culpa del que dio de comer al chancho

Esta es una metáfora de lo que sucedió recientemente en nuestro país. El amigo es Horacio Cartes, el jodido es el pueblo y el ladrón es Santiago Peña.

Quienes viven en Paraguay y conocen, aunque sea de oídas, el escenario político saben que Santiago Peña no tenía ninguna relevancia como figura pública y tampoco tenía una carrera política que lo acreditase para pretender ser Presidente de la República. Llegó hasta donde llegó porque Cartes lo decidió e impulsó.

En otra palabras, Cartes nos metió en el Poder Ejecutivo a un caballo de Troya que descalabró el país. Cuando hasta él mismo fue afectado por el estropicio general, operó políticamente para sacarlo del cargo. ¿Esa última acción lo hace menos culpable? Obviamente, no.

De nada vale que el presidente del Partido Colorado ahora diga estar decepcionado o que no sabía de lo que era capaz Peña. Debió haberlo pensando antes de ser el artífice de encumbrar al más alto cargo político de la nación a alguien sin escrúpulos, sin moral y sin vergüenza.

Fue Cartes el que, cuando Peña fue electo presidente, dijo que honraría al Partido Colorado y al país. Resultó lo contrario. Avergonzó a nivel internacional al Paraguay, tiró al barro su imagen, destruyó su economía y puso patas para arriba el sistema institucional.

Si Cartes tiene aún algún ápice de conciencia y dignidad debería pedir perdón y retirarse para siempre de la política paraguaya, por el daño incalculable que hizo a toda la ciudadanía.

Pero como seguramente no lo hará, la ciudadanía deberá recurrir a la única arma que tiene en democracia: no respaldar nunca más con votos a nadie que él proponga ni a ningún candidato con quien se alíe para seguir manejando los hilos del poder. Evidentemente, carece del tino y de la capacidad para recomendar algo que resulte bueno para la gente.

En realidad, al presidente del Partido Colorado, si no decide salirse de una vez del escenario político, le quedan solamente dos opciones: inventar otro “gerente” para que administre el país mientras él se dedica a sus negocios o “tranzar” con la disidencia de su partido para apoyar a Arnoldo Wiens en la interna y esperar impunidad.

Ninguna de esas opciones tiene en cuenta los intereses de la gente.

Si alguna dignidad y conciencia le quedan a Pedro Alliana, a fiscales, jueces, parlamentarios y demás autoridades, su ocupación principal debe ser que recuperen su dinero, las personas más humildes prioritariamente, pero también las instituciones. Asimismo, que los culpables del desastre, como Santiago Peña, vayan a parar –como diría Domingo Laíno– a la cárcel de Tacumbú, de Asunción, Paraguay, o a cualquier otro reclusorio donde tengan suficiente tiempo para rumiar sus fechorías.

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