Icambiante la política

Dos semanas atrás, cuando el entonces vicepresidente de la República, Pedro Alliana, decía que dejaba “en pausa” su candidatura a Presidente de la República para 2028, no imaginábamos que al día siguiente caería un banco y un grupo económico y que eso llevaría a la destitución del presidente Santiago Peña, que todo el directorio del BCP estaría preso y que funcionarios de otras instituciones estarían en la mira de la Fiscalía.

En materia político-partidaria, el oficialismo colorado entraría en una feroz crisis, con la “conducción” de un presidente que hace menos de un mes decía que su sector interno no presentará ninguna candidatura (o sea, prácticamente se retiró) y cuyas perspectivas ahora mismo son inventar cualquier candidato que seguro perderá o agachar la cabeza y rogar una alianza con el sector disidente de su partido.

En las circunstancias actuales, Cartes tiene la opción de retirarse derrotado del escenario político o reconsiderar su candidatura para presidir la ANR, con el riesgo de convertirse en un “neomariscal de la derrota” en 2028.

Santiago Peña, que lo tenía todo a favor para hacer una buena administración y que el país avance en muchos sentidos, está preso, imputado de graves delitos como lavado de dinero y asociación criminal y es firme candidato a ser recordado como el peor presidente luego de la caída del stronismo o tal vez de la historia del Paraguay.

Pedro Alliana, que en realidad no quería ser ni siquiera candidato a presidente en 2028, se vio obligado a asumir precipitadamente, con un país en llamas, sucediendo a un presidente que llamaba su hermano y compañero de lucha, del que ahora debe renegar como un traidor, caminando en un terreno minado que lo puede hacer volar por los aires en cualquier momento y con un pronóstico sombrío para lo que se viene, con la mira inquisidora y desconfiada de la mayoría ciudadana.

Los partidos de oposición parecen tener el camino allanado para el 2028, pero no escapan al riesgo de que, justamente por ese panorama aparentemente favorable, los celos y egos nuevamente eviten la unidad detrás de un proyecto nacional.

La ciudadanía mirando cómo algunos políticos destruyeron mucho de lo construido en estos años de democracia y a los que costará creerles nuevamente las buenas intenciones que manifiesten.

Icambiante la política. Y por lo que nos está pasando no podemos imaginar qué nos depara el futuro inmediato.

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