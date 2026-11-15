Mayorías y control

Este proceso está regulado por los Artículos 224 inciso 6 y 238 inciso 6 de nuestra Constitución, que lo depositan en forma conjunta en el presidente de la República y en el Senado: El presidente propone y el Senado les presta acuerdo, o no, a los nominados.

Las mayorías del Senado las determina el pueblo paraguayo en las elecciones y salvo los recientes casos de Raúl Vera Bogado y Edsel González, no tengo memoria de que, desde 1992 en adelante, esas mayorías hayan rechazado una nominación presidencial.

Esto, en sí mismo, no sería un problema porque el pueblo otorga mandatos para que la fuerza política que logra suficiente apoyo popular desarrolle un programa determinado y no otro, pero en nuestra sociedad opera un fenómeno cultural que, dados los hechos que estamos presenciando con respecto a “ueno bank”, debe ser contrarrestado por vía normativa: La abyección.

Abyección: “f. Bajeza, envilecimiento extremo. Sinónimos y afines: bajeza - vileza - infamia - indignidad – ruindad”

Lastimosamente, durante estos casi cuarenta años de democracia han habido y hay políticos que llegan a los cargos electivos confundiendo la lealtad a un programa con la sumisión abyecta a liderazgos políticos, que ha impedido hasta ahora que los instrumentos de control, como el proceso de nominación de directores del Banco Central, funcionen adecuadamente y no encuentro otro modo de resolverlo que establecer mecanismos normativos, dentro del propio Senado, que obliguen a sus miembros a revisar y escrutar las condiciones morales de los nominados.

Obviamente esto no impedirá que una mente criminal pueda eventualmente superar las pruebas, pero al menos se lo hará más dificil. Lo hablamos el pasado jueves con el nuevo presidente del Banco Central, Jorge Schreiner en ABCTV.

El proceso de acuerdo senatorial debe ser totalmente público, en primer lugar; debe incluir la indagación de las relaciones personales, los vínculos sociales, académicos, financieros, empresariales e incluso deportivos de los nominados, además del estudio de la solvencia intelectual; y debe desarrollarse sobre una base dialéctica obligatoria.

Dialéctica: “Arte de dialogar, argumentar y discutir… Capacidad de afrontar una oposición…Relación entre opuestos… proceso intelectual que permite llegar, a través del significado de las palabras, a las realidades… proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis… Serie ordenada de verdades o teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y encadenamiento de los hechos”.

Los procedimientos para implementar lo anterior ya están en funcionamiento en muchas democracias y no se trata de inventar nada. Se trata de reducir los espacios a los bandidos.

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