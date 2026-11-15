ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Opinión
15 de noviembre de 2026 - 01:00

Mayorías y control

La fulminante caída de los hasta hace poco integrantes del directorio del Banco Central del Paraguay, desde la cúspide del sistema financiero nacional hasta la cárcel, conduce a pensar que algo no está bien ajustado en el proceso de nominación de esos cargos.

Por Enrique Vargas Peña
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Este proceso está regulado por los Artículos 224 inciso 6 y 238 inciso 6 de nuestra Constitución, que lo depositan en forma conjunta en el presidente de la República y en el Senado: El presidente propone y el Senado les presta acuerdo, o no, a los nominados.

Las mayorías del Senado las determina el pueblo paraguayo en las elecciones y salvo los recientes casos de Raúl Vera Bogado y Edsel González, no tengo memoria de que, desde 1992 en adelante, esas mayorías hayan rechazado una nominación presidencial.

Esto, en sí mismo, no sería un problema porque el pueblo otorga mandatos para que la fuerza política que logra suficiente apoyo popular desarrolle un programa determinado y no otro, pero en nuestra sociedad opera un fenómeno cultural que, dados los hechos que estamos presenciando con respecto a “ueno bank”, debe ser contrarrestado por vía normativa: La abyección.

Abyección: “f. Bajeza, envilecimiento extremo. Sinónimos y afines: bajeza - vileza - infamia - indignidad – ruindad”

Lastimosamente, durante estos casi cuarenta años de democracia han habido y hay políticos que llegan a los cargos electivos confundiendo la lealtad a un programa con la sumisión abyecta a liderazgos políticos, que ha impedido hasta ahora que los instrumentos de control, como el proceso de nominación de directores del Banco Central, funcionen adecuadamente y no encuentro otro modo de resolverlo que establecer mecanismos normativos, dentro del propio Senado, que obliguen a sus miembros a revisar y escrutar las condiciones morales de los nominados.

Obviamente esto no impedirá que una mente criminal pueda eventualmente superar las pruebas, pero al menos se lo hará más dificil. Lo hablamos el pasado jueves con el nuevo presidente del Banco Central, Jorge Schreiner en ABCTV.

El proceso de acuerdo senatorial debe ser totalmente público, en primer lugar; debe incluir la indagación de las relaciones personales, los vínculos sociales, académicos, financieros, empresariales e incluso deportivos de los nominados, además del estudio de la solvencia intelectual; y debe desarrollarse sobre una base dialéctica obligatoria.

Dialéctica: “Arte de dialogar, argumentar y discutir… Capacidad de afrontar una oposición…Relación entre opuestos… proceso intelectual que permite llegar, a través del significado de las palabras, a las realidades… proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis… Serie ordenada de verdades o teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y encadenamiento de los hechos”.

Los procedimientos para implementar lo anterior ya están en funcionamiento en muchas democracias y no se trata de inventar nada. Se trata de reducir los espacios a los bandidos.

evp@abc.com.py

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
02
Nacionales
Estudiantes de Derecho UNA piden apartar de sus cátedras a Marco Aurelio por caso Ueno Bank
Ver más
03
Libertad
Ariel Galeano, luego de su segundo partido y segunda eliminación en la Copa Paraguay 2026
Ver más
04
Fútbol Argentino
Boca golea a Banfield y se mete en la final de la Copa Argentina en una semana de ensueño
Ver más
05
Libertad
Ariel Galeano cuestionó el arbitraje: “Es como que lo ningunean a uno”
Ver más

Te puede interesar