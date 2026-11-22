Los usuarios en esta parte del Chaco sufren hace años cuantiosas pérdidas económicas, pues la cuestión no se limita a los cortes de energía, sino también a la permanente inestabilidad del voltaje, que ya ocasionó la quema de numerosos electrodomésticos.

Conseguir un televisor, una heladera, una placa de cocina o un simple ventilador para una familia humilde, cuyos integrantes sobreviven de las changas ocasionales que puedan conseguir los padres, representa todo un verdadero desafío en el Alto Paraguay, donde precisamente se carece de fuentes de trabajo seguro.

Que los niños puedan disfrutar de los programas de televisión no tiene precio; que la madre se distraiga con las telenovelas o que el padre disfrute de un partido de fútbol de su club preferido son pequeños placeres que tal vez en otras partes del país pasen desapercibidos. Sin embargo, en estos lejanos lugares representan mucho y, quizás, constituyen las únicas opciones de entretenimiento para las familias.

Ni qué hablar del beneficio que representa para los hogares contar con una heladera, por más pequeña que sea, o con un ventilador, teniendo en cuenta que este último ayuda a aplacar, aunque sea mínimamente, las altas temperaturas que se registran en el Chaco.

Las personas, por más humildes que sean, buscan ahorrar o adquirir a crédito este tipo de electrodomésticos que, antes que un lujo, se convierten en una imperiosa necesidad en la búsqueda de una mejor calidad de vida, en un departamento donde la ausencia del Estado se siente en demasía.

La acción es criminal de los responsables de la ANDE frente al pésimo servicio que prestan, al ver que el voltaje en ocasiones supera repentinamente los 350 voltios, y provoca que los electrodomésticos terminen quemándose o incluso explotando, sin que los responsable se hagan cargo de los daños.

El humilde usuario deberá volver a conseguir dinero de donde sea para reparar estos artefactos o, en su defecto, adquirir uno nuevo, que en poco tiempo podría volver a sufrir alguna avería, pues la ANDE no ofrece ninguna solución a este problema.

El altoparaguayense necesita mejorar su calidad de vida, y contar con un suministro de energía eléctrica seguro y estable.

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