Es que el fraude con Ueno Bank supera todo lo imaginable, y cada día surgen más evidencias de la estructura que fue montada para hacer nacer un banco que nunca debió haber nacido, para engordarlo luego con dinero público a través del direccionamiento político, y dinero privado captado con propaganda oficial engañosa liderada por el entonces presidente de la República quien fungía de garante y abogado defensor ante cada cuestionamiento puntual y documentado sobre la omisión de controles por parte del BCP, la insólita flexibilidad y tolerancia operativa y la colocación de fondos públicos de crecimiento exponencial.

La duda surge ahora sobre el tamaño del fraude, que sin son mil millones de dólares, que si llegan a mil quinientos, que sin son incluso más de mil quinientos…

Pero hay un daño todavía mucho más grave del saldo que va dejando esta estructura criminal. Y ese daño en muchos casos es irreparable.

En estos días accedimos a varias historias dramáticas, la de un jubilado que colocó todos sus ahorros y sufrió un infarto que resultó mortal al enterarse de la caída del banco, la de un empresario que cayó desplomado en un taller mecánico como producto de toda la tensión vivida ese día, o la de un docente al que el caso lo empujó a tomar una drástica decisión.

Son, indudablemente el peor saldo de la conducta de estos criminales de cuello blanco, pérdidas irreparables, irreversibles, vidas que caen por culpa de la codicia miserable de los arquitectos del fraude.

Y además, ¿cuántas peleas entre familias y socios por haber colocado allí su dinero? ¿cuántos malos ratos pasados en la casa, en el trabajo, en medio de la angustia por la situación vivida?

¿Cuánta incertidumbre por no saber cuánto, cuándo y cómo se podrá recuperar, si se recupera, el ahorro de muchos años colocado en fondos mutos o bonos con la idea de haber hecho una buena inversión?

¿Cuánto perjuicio ahora en el comercio, ante la cautela, el freno, el temor, para ver cómo va avanzando nuevamente el proceso de recuperación de la confianza y la inversión?

¿Cuántas miles de personas desempleadas por la irresponsabilidad empresarial, cuántas familias con noches sin dormir bien, cuántos problemas de salud mental?

¿Cuánto daño a nuestro país? Al que desde el cliché demagógico y cínico se elogiaba públicamente, pero al que se estaba dando una estocada al corazón de instituciones y principios como su disciplina fiscal o la independencia del Banco Central del Paraguay.

Muchas cosas restan aún por definirse como las demandas que podrán llegar desde quienes fuera del país confiaron en el aval que incluso daba el propio presidente del Paraguay, quien como abogado defensor se encargaba de descalificar cada una de las preguntas y planteamientos sobre el esquema fraudulento.

El balance de exclusión dirá si esos activos encontrados y calificados como sanos y negociables sob tales, y si el agujero que deja la estructura criminal es de mil, mil quinientos o incluso más de mil quinientos millones de dólares.

Pero esto es mucho más que dinero, son vidas, esfuerzos, confianza, autoestima, salud mental.

Un enorme daño a la vida de las personas que no se puede cuantificar, un daño al que no se le puede poner un número en un balance de liquidación, pero que está a la vista en cada conversación, en cada caso, en cada historia, en cada drama familiar y personal.

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