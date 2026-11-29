...y en estados como California aumentaron los puntajes de sus alumnos en las pruebas estandarizadas estatales entre 0,03 y 0,04 desviaciones estándar y hasta 0,05 en estudiantes de bajos ingresos, reduciendo el ausentismo entre 2 y 5 puntos porcentuales en escuelas de alta vulnerabilidad, y, en general, eleva las calificaciones en torno a 0,07 a 0,10 desviaciones estándar y reduce las tasas de repetición de grado en primaria, permitiendo que las familias con acceso a comidas escolares gratuitas reduzcan su gasto en supermercados en unos 351 dólares por niño por periodo escolar.

“Desviación estándar” (norma ISO 3534-1) muestra que lograr un salto de 0,05 a 0,10 con una intervención como alimentación escolar se considera una de las inversiones más rentables en políticas públicas; los alumnos ganan el equivalente a entre 1 y 3 meses extra de aprendizaje en un año.

Según el Ministerio de Agricultura de Corea del Sur, el presupuesto del programa de alimentación escolar universal alcanzó los 6.000 millones de dólares anuales en 2024 para alimentar a 5,26 millones de estudiantes al día, generando un ahorro a las familias de unos 700 dólares por periodo escolar por estudiante en gastos de alimentación, reduciendo el bajo rendimiento académico entre un 5% y un 20% y elevando los puntajes en exámenes entre 0,04 y 0,10 desviaciones estándar.

En Singapur todas las escuelas públicas participan en el Programa Escolar de Comidas Saludables, HMSP, pero no es gratuito para todos. La mayoría de los alumnos compra su comida a precios regulados de la cantina escolar, mientras que los de bajos ingresos reciben subsidios directos, liderando sistemáticamente el país las pruebas PISA, respaldado por el paquete que garantiza que ningún niño falte a clases por falta de comida, transporte o uniformes.

Estudios del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Banco Mundial calculan que por cada 1 dólar invertido en alimentación escolar, los países obtienen un retorno económico de hasta 15 dólares en países en desarrollo a lo largo de la vida productiva del estudiante; cada año adicional de escolaridad completa aumenta los ingresos futuros de una persona en promedio entre un 8% y un 10%. El Banco Mundial estima que la desnutrición y las deficiencias nutricionales en la infancia le cuestan a los países en desarrollo entre el 3% y el 11% de su PIB cada año debido a la menor capacidad cognitiva, abandono escolar y enfermedades.

La alimentación escolar funciona como una inversión en infraestructura humana porque construye la productividad de la fuerza laboral. Pero aquí queremos reducirlo por razones electorales.

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